Neuer Terminkalender für Linke Politik und Subkultur im Bodenseeraum

Seit etlichen Jahren gibt es in Städten wie Berlin, Köln und vielen weiteren Terminkalender, in denen linke und alternative Menschen oder Gruppen ihre Veranstaltungen und Treffen eintragen können. Dies ist ein wichtiger Teil der Vernetzung, um sich kennenzulernen und um die Zusammenarbeit anzutreiben. Gerade im ländlichen Bodenseekreis haben wir oft das Problem, dass wir voneinander viel zu wenig mitbekommen. Wir hoffen, dass sich das demnächst ändert:

Seit diesem Monat gibt es in der (westlichen) Bodenseeregion das „Trampolin“!



Im Trampolin-Bodensee können ALLE GRUPPEN (egal ob Hochschulgruppen, offene Treffen, Vereine, Läden, [Jugend-]Zentren oder Einzelpersonen) im online-Formular Termine hochladen und teilen. Das bietet uns allen zukünftig eine große Übersichtlichkeit über kommende Veranstaltungen in eurer Stadt oder Region. Ähnlich wie auf „stressfaktor.squat.net“ werden Demonstrationen, [Film-]Vorträge, VoKüs, offene Treffen, Diskussionen, Partys und Konzerte, die Ihr eintragt - nach kurzer Prüfung von uns - chronologisch im Terminkalender dargestellt.

Momentan stehen wir noch in den Startlöchern und das bedeutet vor allem 3 Dinge:

1. Die Seite läuft schon sehr stabil, dennoch gibt es einigeFunktionen, die wir erst nach und nach freischalten werden. So ist es zum Beispiel momentan nicht möglich, in der Terminübersicht einzelne Städte auszuwählen, es werden gerade noch alle Veranstaltungen (egal ob in Singen, Konstanz, Radolfzell, Xlingen) chronologisch gemeinsam auf der Seite angezeigt. Wir arbeiten daran, bitten aber natürlich um etwas Nachsicht – wenn sich jemand damit auskennt und ihr Ideen habt, dann schreibt uns!

2. Damit das Trampolin in Zukunft auch das bringt, was wir erhoffen, seid ihr alle gefragt! Bitte tragt ab jetzt ALLE eure Termine im „online-Formular“ ein. Sagt euren Freund*innen Bescheid und teilt unsere Seite über all eure Kanäle. Wenn ihr auf unsere „Linktipps“- oder „Adressen“-Seite wollt, oder Gruppen kennt, die fehlen, dann schreibt uns!

3. Noch ein zweites mal müssen wir um Nachsicht bitten, wenn es darum geht wie schnell eure Veranstaltung online ist. Wir bemühen uns, alles so schnell und aktuell wie möglich zu halten, denkt aber daran eure Sachen FRÜHZEITIG einzutragen, dann sind sie auch sicher rechtzeitig sichtbar.



Flyer, Plakate und Sticker können bei uns umsonst geordert werden. Tragt bitte alle eure Termine über das Onlineformular selbstständig ein regelmäßig ein. Helft uns, daraus was wirklich großes werden zu lassen! Wir würden uns freuen von euch zu hören, für Kritik und Feedback haben wir immer ein offenes Ohr.



Viel Spaß



TRAMPOLIN-BODENSEE



URL: Trampolin.squat.net

Kontakt: SPAMSCHUTZTrampolin-Bodensee@riseup.netSPAMSCHUTZ