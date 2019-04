Lorenzo - presente!

Mit weiteren Plakataktionen schließen wir uns dem Erinnern und Gedenken an unseren anarchistischen Genossen Lorenzo Orsetti an (https://de.indymedia.org/node/30638), der im Kampf gegen den sogenannten "Islamischen Staat" am 18.3. in Deir ez-Zor gefallen ist.

Wir haben sein Bild, seine Namen und Einheiten, sowie ein Zitat aus seinem Abschiedsbrief großflächig an eine Häuserwand in der Matkowskystr. am Ostkreutz angebracht. Wir hoffen dies macht die Erinnerung an unseren Genossen in unser aller Alltag sichtbarer und lässt seinen Kampf und sein großes Opfer etwas näher rücken.

Ein weiteres Mal brachten wir das gleiche Motiv an einer Mauer am Eingang zur "Gedenkstätte der Sozialisten" in Lichtenberg an, an einem Ort also wo seit 100 Jahren Menschen gedacht wird, die ihr Leben eingesetzt haben im Kampf für eine bessere Zukunft, und gegen den Faschismus.

Leider mussten wir feststellen, dass hier schon am Morgen die Polizei eintraf, um Maße und Aussagen auf zu nehmen, wir rechnen also mit einer baldigen Zerstörung des Bildes.

Um so mehr rufen wir euch alle auf, unsere Freund*innen und Genoss*innen nicht aus den Augen, nicht aus den Herzen und Köpfen zu verlieren, sie sichtbar zu machen, dem Opfer das sie bringen zu Gedenken, und ihre - unsere Kämpfe weiter zu führen.

şehid namirin!