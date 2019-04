[S] VONOVIA Auto angegriffen

Beim Thema Wohnraumversorgung und VONOVIA zeigt sich einmal mehr die Zukunftslosigkeit des Kapitalismus. In diesem System ist Wohnraum eine Ware und profitable Kapitalanlage, kein gesellschaftliches Grundrecht. Dieses Wirtschafts- und Gesellschaftssystem müssen wir überwinden und Konzerne wie VONOVIA enteignen. Wir wollen eine sozialistische Gesellschaft, in der die Wohnraumversorgung ein unverhandelbares Gemeingut aller ist. Die Wohnraumversorgung muss unter gesellschaftlicher Kontrolle stehen und solidarisch, bedarfsorientiert und ökologisch nachhaltig organisiert sein.

Wir lassen uns aus unserer Stadt durch Mietenwahnsinn nicht vertreiben. Im Gegenteil: Wir müssen diejenigen, die uns aus unseren Stadtteilen und Wohnungen verdrängen wollen, verjagen und angreifen. Die Häuser müssen denen gehören die sie nutzen und darin wohnen.

Am 6. April finden in Stuttgart und in vielen anderen Städten in Europa Demonstrationen unter dem Motto „Gemeinsam gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung“ statt. In Stuttgart startet die Demonstration um 14 Uhr auf dem Schlossplatz.

Es gibt eine antikapitalistische Mobilisierung zu einem BESETZEN-Block

Aufruf: https://initiativeklassenkampf.wordpress.com/2019/03/07/wohnraum-statt-kapitalismus-aufruf-zum-besetzen-block/

Kapitalisten angreifen

Für den Kommunismus