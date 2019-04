Aufruf zur Nachttanzdemo | Reutlingen 19.04.2019

Aufruf zur Nachttanzdemo:

Reutlingen präsentiert sich gemeinhin gerne als Großstadt. Wirft man einen Blick auf die

Einwohnerzahlen ist sie das auch, jedoch scheint in vielerlei Hinsicht der Reiz, den eine große Stadt

ausmacht, zu fehlen. Vor allem die immer weiter schwindende Nachtkultur, nur wenig was Reutlingen

für junge und junggebliebene Menschen zu bieten hat und rein gar nichts, was es von anderen Städten

abgrenzt. Das erkannte auch die Stadt und wollte von den Bürger*Innen vor einiger Zeit in einer

Umfrage zur „Markenbildung“ wissen: „Was macht Reutlingen aus?“

-Zumindest auf die Mutschel hat man sich einigen können.-

Das Einzige, mit dem Reutlingen tatsächlich seinem Großstadtstatus gerecht wird, sind die seit Jahren

ansteigenden Mietpreise. Wie kann es sein, dass manche Menschen für eine kleine Wohnung in Vollzeit

arbeiten müssen, während andere allein mit Mieteinnahmen ein Vermögen einstreichen? Warum steht

Wohnraum leer, anstatt ihn bedürftigen Menschen zur Verfügung zu stellen? Das Spekulieren mit

Mieten und Grundstückspreisen ist in Reutlingen gängige Praxis, die im Extremfall sogar zur Folge hat,

dass Menschen auf der Straße landen. Im Stadtzentrum können kleinere, alternative Geschäfte, Cafés

und Kneipen die horrenden Mieten nicht mehr erwirtschaften; Übrig bleibt die kommerzialisierte

Massenabfertigung durch große Unternehmensketten.

Wir wollen kein Reutlingen voll grauer Bauten und denselben Logos, wie in jeder anderen Stadt! Wir

wollen eine bunte, lebendige, selbst gestaltete Stadt, die bewohnt und belebt ist!

Stattdessen gibt es nachts eine Sperrstunde und vom Amt für öffentliche Ordnung immer

schwerwiegendere Auflagen für Kneipen und Clubs. Darunter leiden vor allem junge Menschen, für die

es sowieso nicht leicht ist hier auf ihre Kosten zu kommen, geschweige denn selbst Angebote zu

schaffen (erschwert doch gerade ein sehr striktes Ordnungsamt jegliche Initiativen von Jugendkultur).

Sei es das jährliche KuRT-Festival, dass mit immer neuen Auflagen zu kämpfen hat oder der

regelmäßig aufflammende Streit um die Selbstverwaltung des autonomen Jugendzentrums

„Kulturschock Zelle e.V.“. Es fehlen Möglichkeiten ohne Konsumzwang in der Innenstadt

zusammenzukommen, Kneipen und Anwohner*innen dürfen nachts keine Stühle mehr raus stellen und

die öffentlichen Plätze und Parkanlagen locken ebenfalls nicht. Die Pomologie und der Volkspark sind

ab 23 Uhr Sperrgebiet und Orte wie der Bürgerpark (ist ein Park nicht eigentlich grün?), die vor

übermäßigem Polizeiaufgebot geradezu strotzen, laden auch nicht gerade zum abendlichen Verweilen

ein. Das Auftreten der Reutlinger Polizei steht dem des Ordnungsamtes dabei in keinster Weise nach.

Die Polizei definiert beispielsweise selbst sogenannte „milieuspezifische Orte“ und führt in diesen

jederzeit ohne klaren Grund Kontrollen durch. Nahezu die gesamte Innenstadt, sowie die Gegend um

die Zelle sind davon betroffen. In Hamburg wurden vergleichbare, sog. „Gefahrengebiete“, vom

Verwaltungsgericht als verfassungswidrig eingestuft, in Reutlingen sind sie gang und gäbe.

Mitverantwortlich für die Geisterstadt der Reutlingen nachts gleicht, ist u.A. die 2012 gegründete

„Bürgerinitiative Nachtruhe“, bestehend aus Anwohnern der Innenstadt. Sie macht vor allem gegen

lärmende Menschen aus Kneipen und Gaststätten, und den starken Auto- und Parkverkehr mobil. Vor

drei Jahren wandten sich die Bewohner*Innen sogar mit einer Fachaufsichtsbeschwerde an dasTübinger Regierungspräsidium. Dass auf Reutlingens Straßen zu viel Verkehr unterwegs ist stimmt, doch das Durchsetzen der

Nachtruhe durch Verbote (vor allem auf Kosten der jungen Leute), mehr Polizei und Kontrollen ist der

falsche Weg. In einer Stadt wie Reutlingen leben verschiedenste Menschen zusammen und dazu

gehören selbstverständlich Kompromisse, Absprachen und Rücksichtnahme. Hierbei geht es jedoch um

die Wahrung aller Interessen. Wir setzen uns daher ein für Alternativen, für einen ehrlichen Austausch

untereinander und eine Selbstgestaltung der Stadt! Zum Beispiel die Schaffung von Stadtteilzentren als

Orte des Zusammenkommens und Aufhaltens ohne Konsumzwang und als Orte des Austausches und

der Kommunikation. Statt Verdrängung, Konkurrenz und Sperrstunde wünschen wir uns eine

solidarische, lebendige und bunte Stadt für alle Menschen. Wir fordern die Möglichkeit zur

gemeinsamen Gestaltung unserer Stadt unabhängig der Interessen von Investoren und Spekulanten.

Ein gemeinsamer Austausch aller Bürger*Innen über die Stadt. Ein solidarisches Gegenkonzept zu

Verdrängung und Kommerzialisierung, zu Ordnungswahn und Verboten. Für eine selbst gestaltete und

dadurch lebendige und bunte Stadt.

Am Karfreitag, den 19.4.2019 wollen wir uns deshalb am Hauptbahnhof treffen und gemeinsam die

Stadt zur Tanzfläche machen. Die Landesregierung hat nicht das Recht uns durch veraltete Gesetze

das Tanzen zu verbieten, denn Religion ist und bleibt Privatsache!

Wir fragen: „Wem gehört die Stadt?“ Den Investoren, Spekulanten, Wohlhabenden, Ruheliebhabern

und Law&Order-Fans? Oder uns? Dem lebendigen, bunten, jungen und junggebliebenen Teil der Stadt!

Wir fordern eine Stadt für ALLE. Eine Stadt, die wir gestalten. Die Stadt denen die drin wohnen! In

Feierlaune wollen wir ein Zeichen setzen gegen Verdrängung, Verbote und Kommerzialisierung, gegen

ein einfaches „weiter so“ und für Jugend, Kultur und ein solidarisches und selbstbestimmtes Miteinander

in Reutlingen und anderswo! Für eine Stadt in der jede*r ideal leben kann unabhängig seiner

finanziellen Situation, Herkunft, Alter, Geschlecht, Religion oder sexueller Orientierung. Damit werden

wir auch klarmachen, dass Reutlingen kein Ort ist für rechte Hetzer*innen, Rassist*innen und

Sexist*innen. Wir schaffen eine Stadt in der jede*r sein Leben führen kann ohne Angst vor Gewalt,

Beleidigungen oder Diskriminierung haben zu müssen. Kommt zahlreich, kommt gut gelaunt. Wir holen

uns die Stadt zurück! Reclaim your city! Für ein Recht auf Lärm! Die Stadt gehört uns!

Nachttanzdemo

Hauptbahnhof Reutlingen Freitag der 19.04.2019 19:00Uhr

Veranstalter*innen: Kulturschock Zelle und ROSA (Reutlingen for Organisation, Solidarity and Actions)