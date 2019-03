"Brutal-Sanierer" Sascha Klupp kauft Haus in Friedrichshain - schon brennt es dort! Solidarität mit den Mietern der Modersohn63!!!

Die Mieter der Modersohn 63 werden unsere Unterstützung bitter nötig haben. Klupp beherrscht wohl nur ein Geschäft: Bewohnte Altbauten kaufen, Mieter loswerden, Sanieren, Eigentumswohnungen, die vor allem für Spekulanten attraktiv sind. Da hat er sich mit seiner Inter Stadt AG schon einen Namen als "Brutal-Sanierer" gemacht.

https://gleim52-berlin.blogspot.com/2014/07/klupp-verliert-gegen-berline...

Ein Blick auf die Geschäftsmethoden stellt diesen Selbstanspruch in Frage. Kein anderer Immobilien-Geschäftsmann in Berlin ist so berüchtigt für seine rücksichtslosen Modernisierungen. Wer in einer Klupp-Immobilie wohnt, findet sich mit etwas Pech auf einer nervenaufreibendennden Groß-Baustelle wieder. Ein perfides Mittel, um Mieter zu vergraulen: eine Absicht nachweisen, ist schwer. Es liegt nahe, dass der Investor die Wohneinheiten leerfegen will.