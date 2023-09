Buddy-Bär unterstützt Kriegsdienstverweiger*innen aus Belarus

Willkommen in sechs Amtssprachen

Berlin, das ist die Stadt mit dem Tourismus-Marketing mit den hunderten Buddy-Bären. Ein besonderer Buddy-Bär steht am Hauptbahnhof. Es ist der Welcome-Buddy-Bär, den die Buddy-Bären-Werbefirma selbst bezahlt hat. Er ist gefärbt in rot und weiß, den Farben Berlins, hat einen Berliner Bären auf dem Bauch und ist mit „Willkommen“ in den sechs Amtssprachen der UNO beschriftet.

Demokratiebewegung in Belarus unterstützen

Rot-Weiß? Das sind auch die Farben der Demokratie-Bewegung aus Belarus. Und Willkommen? Da liegt doch auch das Menschenrecht auf Asyl nahe. Das dachten sich auch die Mitglieder*innen der Antimilitaristischen Aktion Berlin und beschlossen, sich den Welcome-Buddybären für eine Solidaritätsaktion mit aus Belarus geflüchteten Kriegsdienstgegner*innen auszuleihen.

Comic-Sprechblasen

Heimlich still und leise schlichen Mitglieder der Gruppe zum Bären am Hauptbahnhof. Sie hängten dem Bären ein Schild in Form einer Sprechblase um. Die Sprechblase erweckt den comic-artigen Eindruck, der Bär würde etwas sagen. Auf diese Weise legte die Antimilitaristische Aktion Berlin dem Welcome-Bären folgendes Statement in den Mund: „Sabotage Putin's War: Asylum for Belarusian war resisters now!“ Praktischerweise kann man das Schild auch umdrehen. Dann steht auf dem Schild: „Solidarity with Belarus: Asylum for Olga Karatch!“

Kriegsdienstgegner*innen unterstützen

„Jede Soldat*in, die aus Belarus flieht, ist eine Soldat*in weniger, mit der Putin und Lukaschenko die Ukraine angreifen können“ erklärt Jan Hansen, Sprecher*in der Antimilitaristischen Aktion Berlin. „Um eine zweite Front im russischen Ukraine-Krieg zu verhindern, ist es wichtig, Kriegsdienstverweigerer*innen aus Belarus mit Asyl zu unterstützen!“

Wer ist Olga?

Olga Karatch ist eine Menschenrechtsaktivist*in aus Belarus. Sie ist das Gesicht der NGO Nash Dom. Nach dem Aufstand 2020 gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl mussten Olga und Nash Dom nach Vilnius in Litauen fliehen. Seit der russischen Invasion in die Ukraine 2022 unterstützt und berät Nash Dom Kriegsdienstverweiger*innen (und solche, die es werden wollen).

Gefahr für Litauen?

Seit etwa einem halben Jahr geht die litauische Regierung leider zunehmend gegen Kriegsdienstverweiger*innen aus Belarus vor. Aufgrund ihrer militärischen Ausbildung seien diese ein Sicherheitsrisiko. Auch Olgas Asylantrag wurde abgelehnt, weil sie vermeintlich eine Gefahr für Litauen sei. Olga, der in Belarus wegen ihres Protests gegen das Regime die Todesstrafe droht, erhielt lediglich eine Duldung für ein Jahr.

Solidarität!

Die internationale Organisation „War Resisters' International“ sammelt Unterschriften unter einer Petition an die litauische Regierung. Dort gibt es auch ein Muster-Anschreiben für einen Protestbrief an die Regierung in Litauen:

https://wri-irg.org/en/story/2023/international-campaign-protection-and-asylum-human-rights-defender-olga-karatch

Der Bund für Soziale Verteidigung hat sich die Mühe gemacht, das auf Deutsch zu übersetzen (bitte beachtet: Deutsch ist glücklicherweise und der Roten Armee sei Dank in Litauen seit ca. 80 Jahren keine Amtssprache mehr. Deshalb überlegt, ob ihr den Protestbrief nicht auch lieber auf Englisch schreiben wollt):

https://soziale-verteidigung.de/artikel/schutz-asyl-fur-menschenrechtsverteidigerin-olga-karatchverteidigerin-olga-karatch

Mehr Infos:

Aktionstag „Stoppt das Töten!“:

https://stoppt-das-toeten.dfg-vk.de/

Deutschsprachige Seite von Olgas Organisation Nash Dom:

https://news.house/de/55224

Bericht von unserern Veranstaltungen zu Kriegsdienstverweigerung mit Olga im Mai 2023:

https://amab.blackblogs.org/2023/05/16/fast-50-000-unterschriften-zum-internationalen-tag-der-kriegsdienstverweigerung/