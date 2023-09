Mo. 18.9. Buchvorstellung „Mega Unerhört: Adbusting mit Polizei & Militär um 19h

Rückzug in die Kaserne

Unbekannte Aktivist*innen engagierten sich bereits seit 2020 gegen die Versuche der Bundeswehr, ihre jährliche Festveranstaltung auch in der Hauptstadt durchzuführen. COVID verhinderte zwar die Veranstaltung, doch auch der Protest hinterließ Spuren: Ab 2022 plante die Bundeswehr die Veranstaltung lieber hinter Kasernenmauern statt beim Tegeler Stadtfest wie in den Jahren davor. Ein Erfolg: In der Kaserne erreicht die Bundeswehr nur überzeugte Menschen, beim Volksfest geraten alle möglichen Menschen in die Fänge des Militär.

„Bundeswehr weicht in Berlin vor militanten Linksextremisten zurück!“

Und 2023 ging die Bundeswehr lieber in Städte, in denen nur wenig Protest zu erwarten war. Der „Tag der Bundeswehr“ machte 2023 in Berlin deshalb bereits am Jahresbeginn Schlagzeilen: „Bundeswehr weicht in Berlin vor militanten Linksextremisten zurück!“ schrieb Springers BZ. Kolumnist Gunnar Schupelius regte sich darüber auf, dass auch im vierten Jahr in der „Hauptstadt Berlin“ kein „Tag der Bundeswehr“ stattfindet. Er machte dafür den kreativen Protest von Adbusting-Aktivist*innen verantwortlich.

Kein Einzelfall:

Dieser Erfolg von Adbusting-Aktionen ist kein Einzelfall: Die Berliner Polizei verzichtet nach Adbusting-Aktion seit 2020 auf Werbung mit City-Light-Plakaten im Nahverkehr. Und die Versuche der Kriminalisierung („Störpropaganda gegen die Bundeswehr“, Meldungen von veränderten Werbepostern ans Terrorabwehrzentrum GETZ, Hausdurchsuchungen) erreichten, dass Protest mit Werbevitrinen weitgehend entkriminalisiert ist.

Mit dieser Veranstaltung hoffen wir, einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Wissenschätze der gesamten Friedensbewegung zu Gute kommen.

Montag, 18.9.2023 um 19h

Kneipe,

Kneipe b-lage, Mareschstraße 1, Neukölln (S- Sonnenallee)

berlin@dfg-vk.de

Die Veranstaltungen findet auf Deutsch statt.

berlin@dfg-vk.de