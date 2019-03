Welcome to hell: Feiern mit RWE, Verfassungsschutz & Co.

Am 26. März 2019 ab 18 Uhr feiert der Verfassungsschutz mit RWE und anderen Konzernen im „Sodom und Gomorra“ direkt in Berlin-Mitte – ganz nach dem Motto: Hurra, diese Welt geht unter!

Es ist der Auftakt zur Konferenz "Extremismus: Eine steigende Gefahr für Sicherheit und Reputation von Unternehmen", die am folgenden Tag in Berlin stattfindet. Leider kein Scherz, sondern Realsatire.

Wir als Ende Gelände und alle, die für den Hambi gekämpft haben, fühlen uns bei dem Thema natürlich angesprochen. Gerne möchten wir, „die steigende Gefahr“, uns den Profit- und Überwachungs-Extremisten von RWE, Verfassungsschutz & Co. persönlich vorstellen.

Zieht Anzug oder Abendkleid an! Holt die Federboa vom Dachboden! Kommt zur Party mit Champagner, Häppchen und klassischer Musik!

Wir sind die besseren Extremist*innen! Wir machen die bessere Party – direkt in der Vorhölle, bei einer angemeldeten Kundgebung vor dem „Sodom und Gomorra“.

Wir unterstützen das "Bündnis Gegen das Stelldichein von Verfassungsschutz und Kapital" und werden gemeinsam feiern & protestieren: https://www.facebook.com/events/556409104846928/

Bringt gerne Schilder mit!

Verleiht eurer Party-Wut Ausdruck: „RWE, Welcome to hell“

Macht auf die steigende Gefahr aufmerksam: „Die Bechsteinfledermaus bedroht die freiheitlich-demokratische Grundordnung“, „Bäume im Hambi verursachen Börsencrash – weg damit!“ oder „Extrem darf nur das Wetter sein – stoppt die Öko-Terroristen!“

Empfangt die Party-Gäste freundlich: „Ich als Nazi danke dem Verfassungsschutz von Herzen für die gute Unterstützung“, „Endlich immer Sommer – Klimakrise sponsort bei BRD & RWE“

... oder was Euch sonst noch so einfällt.

Bringt so viele Freund*innen mit, wie ihr wollt – das wird ein höllisches Fest!

Wir freuen uns auf euch!

*Stößchen*

Eure Partycrew

Soundtrack:

https://www.youtube.com/watch?v=XTPGpBBwt1w

https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo

https://www.youtube.com/watch?v=84GoRJ7Qsjo