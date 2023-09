50 Jahre Widerstand und Repression

1973 Militärputsch, 2019 Aufstand und heute?

Veranstaltung mit Aktivist*innen aus Chile

Freitag, 29. September, 19 Uhr, Linkes Zentrum Lilo Herrmann

Vor 50 Jahren stürzte die Militärjunta um Augusta Pinochet mit Unterstützung der USA die Regierung von Salvador Allende, der den Versuch unternommen hatte, auf demokratischen Wege eine sozialistische Gesellschaft zu verwirklichen. Pinochet trieb Allende nicht nur in den Selbstmord, sondern richtete auch eine der blutigsten und repressivsten Diktaturen Südamerikas ein, unter anderem gekennzeichnet durch die „Desaparecidos“, die Verschwundenen. Daraufhin wurde Chile zum ersten Versuchslabor des Neoliberalismus, auf Kosten der Zivilgesellschaft. Gezeichnet durch dieses Leid, kam es 2019 zu sozialen Aufständen in denen die feministische Bewegung und die kämpfende Studierendenschaft eine zentrale Rolle spielte und durch einen breiten Teil der chilenischen Bevölkerung getragen wurde. Durch diesen Widerstand konnte sie die Regierung zur Berufung einer Verfassungsgebenden Versammlung bewegen, um die Verfassung aus der Militärdiktatur zu überwinden. 2022 scheiterte jedoch der Versuch, eine progressive Verfassung zu implementieren.

Am 29. September sind fünf Aktivist*innen aus Chile bei uns zu Gast. Sie werden aus einer Innenperspektive über diese Kämpfe berichten, wie es um die Situation in Chile historisch und heute aussieht. Gemeinsam wollen wir in internationalen Austausch treten und diskutieren welche Relevanz diese Erfahrungen für unsere Kämpfe in Deutschland haben können.

::::: español :::::

El Golpe militar de 1973, el Estallido Social de 2019 y el Chile de hoy.

Cinco compañerxs de Chile nos hablan sobre 50 años de resistencia y represión.

Fecha del Evento: 29 de septiembre, 19.00 hrs, Linkes Zentrum Lilo Herrmann

Hace 50 años, la Junta Militar en torno a Augusto Pinochet, con el apoyo de Estados Unidos, derrocó al gobierno de Salvador Allende, gobierno elegido democráticamente y que intentaba crear una sociedad socialista en el país. Pinochet no sólo llevó a Allende al suicidio, sino que también instauró una de las dictaduras más sangrientas y represivas de América del Sur, marcada entre otras cosas por los llamados „Desaparecidos“. Como resultado, Chile se convirtió en el primer laboratorio del neoliberalismo, a expensas de la sociedad civil. Marcados por este sufrimiento, en 2019 estallaron levantamientos sociales en los que el movimiento feminista y el estudiantado luchador jugaron un papel central, contando además con el apoyo de gran parte de la población chilena. A través de esta resistencia, pudieron persuadir al gobierno del momento de convocar una Asamblea Constituyente para derrocar la constitución de la dictadura militar. En 2022, sin embargo, los intentos de implementar una constitución progresista fracasaron.

El 29 de septiembre cinco activistas de Chile serán nuestros invitados y nos contarán desde una perspectiva interna, cómo es la situación en Chile históricamente y hasta el día de hoy. Juntos queremos iniciar un intercambio internacional y discutir qué relevancia pueden tener estas experiencias para nuestras luchas en Alemania.