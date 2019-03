Der Krieg geht weiter - Der Widerstand auch!

Die aktuellen Androhungen einer Besatzung Nord- und Ostsyriens sowie die Angriffe im Dezember letzten Jahres auf Şengal und Mexmûr im Irak haben eine besondere Bedeutung und leiten die nächste Phase des Angriffskrieges des türkischen Staates gegen die Revolution in Rojava ein. Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis der Einmarsch auf andere kurdische Gebiete, insbesondere auf den westlichen Teil Kurdistans, ausgeweitet wird. Deutschland spielt in diesem Krieg eine zentrale und treibende Rolle. Die Kriegsverbrechen, die seit dem letzte Jahr im durch die Türkei besetzten Afrin stattfinden, werden unter anderem mit deutschen Waffen begangen. Eines der zahlreichen Beispiele ist der Einsatz von Leopard II Panzern, die durch das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall mit-produziert werden.

Da Rüstungsexporte immer von der Regierung abgesegnet werden müssen, ist diese genauso verantwortlich für die (Kriegs-)Verbrechen, wie Rüstungsunternehmen oder der türkisch-faschistische Staat selbst. Doch nicht nur durch Waffen profitiert Deutschland vom Krieg, sondern auch durch den sogenannten „Flüchtlingsdeal“. Ein Teil dieses Deals „verpflichtet“ die Türkei „alle erforderlichen Maßnahmen (zu) ergreifen, um neue See- oder Landwege für die illegale Migration aus der Türkei in die EU zu verhindern". Dies ist nicht nur makaber, sondern auch zynisch, wenn wir uns ansehen, dass Deutschland diesen Krieg aktiv und „effektiv“ unterstützt. Genau diesen Krieg, der Menschen dazu zwingt ihre Heimat zu verlassen und den eigenen Tod schon auf dem Weg in die EU in Kauf zu nehmen.

Für den türkisch-faschistischen Staat, das Syrische Assad Regime und einer Vielzahl an, in Syrien aktiven, imperalistischen Staaten stellt das freiheitliche Projekt Rojava eine Bedrohung dar. Die kurdische Freiheitsbewegung setzt als Basis ihrer Gesellschaft den demokratischen Konförderalismus, soziale Ökologie und die Frauenbefreiung. Mit dieser freiheitlichen Idee steht sie dem türkischen Staat, dem Assad-Regime und den Imperalistischen Interessen, antagonistisch entgegen. Unter der Führung von Frauen findet ein Aufbruch statt, der für die gesamte Region richtungsweisend sein und ein Lösungsmodell für Jahrzehnte alte Konflikte darstellen kann.

Dieses Projekt, das Hoffnung auf ein friedliches, demokratisches, neues Syrien, macht und einen positiven Effekt auf die gesamte Region und den Mittleren Osten haben kann, verdient unsere Unterstützung, Hingabe und aktive Solidarität. Der geführte Kampf um eine befreite Gesellschaft wird auch hier in Deutschland gesehen und die zentralen Werte verstanden. Dabei geht es nicht „nur" um reine Solidaritätsbekundungen und einer Projektionsfläche der eigenen „Utopien“, sondern viel mehr um die Verteidigung von Idealen und Errungenschaften, die auch für uns als radikale Linke von elementarer Bedeutung sind. Der Einmarsch in Afrin hat für uns verdeutlicht, dass eine Zusammenarbeit kurdischer und deutscher Strukturen eine Notwendigkeit darstellt. Eine Notwendigkeit, die an vielen Orten gesehen wurde und aus der (Widerstands-)Komitees, Gruppen und Aktionen hervorgegangen sind.

Daran gilt es anzuknüpfen und weiter zu machen, den wir können und werden nicht tatenlos dabei zusehen wie das revolutionäre Projekt Rojava, der Garant für Freiheit, Selbstbestimmung und Frieden zerschlagen,besetzt oder zu Gunsten imperalistischer Interessen geopfert wird. Der drohende Einmarsch der Türkei ist eine Kriegserklärung gegen alle freiheitlichen Ideen und alle freiheitsliebenden Menschen. Wir können nicht zulassen, das Rojava in die Hände von Faschisten gerät. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass der deutsche und türkische Staat mit seinen Schweinereien nicht durch kommen. Ob Flyer verteilen, plakatieren, medienwirksame künstlerische Aktionen oder durch den vielfältigen Kampf gegen deutsche Kriegsprofiteure.

Es liegt an uns allen diesen Krieg zu verhindern!