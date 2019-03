Aktuelle Infos zur Demo „Solidarität! Gegen den Rechtsruck in Staat und Gesellschaft“ am 23.3 in Frankfurt

Als Plattform für die Mobilisierung nutzen wir die Seite https://gegendenrechtsruck.noblogs.org. Außerdem wird über Facebook mobilisiert (https://www.facebook.com/events/1478980128901739/). Neben vielen Gruppen aus Frankfurt und Hessen wird bundesweit auch vom kommunistischen "ums Ganze!" Bündnis, NSU Watchtch und von Bündnissen gegen die Neuen Polizeigesetze mobilisiert.

Die Demonstration ist angemeldet für 14 Uhr am Hauptbahnhof Frankfurt. Von dort aus soll sie an der Konstabler Wache und dem ersten Revier vorbeiziehen und mit einer Abschlusskundgebung an der Hauptwache enden. Die genaue Route werden wir so schnell es geht veröffentlichen, die Verhandlungen mit dem Ordnungsamt laufen derzeit noch. Auch über Auflagen und dergleichen ist uns bis jetzt nichts bekannt. Den Tag über wird es eine Anlaufstelle in Frankfurt geben, den genaueren Ort werden wir auf der Demo kommunizieren. Einen EA sowie eine Sani-Struktur wird es natürlich auch geben.

Am selben morgen beginnen ab 10:00 Uhr die bundesweiten Newroz-Feierlichkeiten unter dem Motto „Newroz, das Fest der Freiheit - Freiheit für Abdullah Öcalan“ (https://www.frankfurter-info.org/t…/newroz-2019-in-frankfurt) mit zwei Demonstrationen von der alten Oper und der Bockenheimer Warte Richtung Rebstockgelände. Wir solidarisieren uns ausdrücklich mit diesen und freuen uns, wenn ihr den Newroz-Demonstrationen, als auch an unserer Demo gegen den Rechtsruck in Staat und Gesellschaft teilnehmt! Außerdem wird am gleichen Tag eine Demo gegen das geplante Upload-Filter-Gesetz (https://ffm.demosphere.net/event/2761) zeitgleich mit unserer Demo stattfinden.

Für die Demo gibt es einen Aufruf des Demo-Bündnis (https://gegendenrechtsruck.noblogs.org/aufruf/), der auch in türkischer (https://gegendenrechtsruck.noblogs.org/turkish-call/) und englischer Sprache (https://gegendenrechtsruck.noblogs.org/aufruf/english-call/) vorliegt. Außerdem gibt es noch einen Aufruf der Gruppe AK.069 (https://ak069.wordpress.com/…/rechter-terror-in-deutschlan…/) und von der Gruppe Kritik&Praxis - radikale Linke Frankfurt (https://www.facebook.com/notes/kritikpraxis-radikale-linke-frankfurt/unsere-solidarität-gegen-die-autoritäre-formierung-von-staat-und-gesellschaft/1371402139668298/). Ein kurzes Kommuniqué zu Ablauf und Ausdruck der Demo wird in kürze veröffentlicht.

Bis zur Demo sind noch Infoveranstaltungen in folgenden Städten geplant:

· Mainz am 18.3 um 19:00 Uhr Infoladen Cronopios https://www.facebook.com/events/2215835608655495/

Die Infoveranstaltungen in Frankfurt, München, Bremen, Dresden und Leipzig haben bereits stattgefunden.

Zur Anreise:

Aus einigen Städten gibt es eine organisierte Busanreise für den Tag. Aktuell sind Busse aus Bremen, München, Dresden/Leipzig geplant.

Aus Göttingen gib es eine gemeinsame Anreise mit dem Zug. Treffpunkt hierzu ist um 8:45 am Bahnhofsvorplatz (https://www.facebook.com/events/2516295301930980/)

Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch noch Möglichkeiten zur gemeinsamen Anreise aus euren Städten organisiert, insbesondere natürlich über Zugtreffpunkte aus dem Rhein/Main/Neckar-Gebiet. Wenn ihr eine Anreisemöglichkeit organisiert, lasst es uns gerne wissen, damit wir die Treffpunkte bewerben können. Ansonsten wünschen wir uns auch viele entschlossene und kreative Aktionen auf der Demo und auch darüber hinaus!