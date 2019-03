radikalselbstbestimmte Uni – Keine Räume für Hanno Zickgraf!

Triggerwarnung: Sexuelle BelästigungSeit einigen Wochen belästigt ein Mann namens Hanno Zickgraf immer wieder Frauen auf dem Campus der Goethe-Uni. Er ist ca. 50 Jahre alt, weiß, hat graues, mittellanges Haar und hält sich meistens in PC-Pools oder der Bibliothek auf.Nachdem er auf eine Konfrontation aggressiv reagierte wurde er des Unigeländes verwiesen.Auf Facebook bezieht er Stellung zu den Vorfällen. Posierend neben der Bronzestaue einer nackten Frau, welche vor dem IG-Farben-Gebäude steht, hat er lächelnd die Hand auf ihren Oberschenkel gelegt. Das Bild ist versehen mit dem Text:“Life is hard for moralistic losers like me. As sexual harrassment is severely forbidden on the Univ. campus (as I proved in a compelling way for the dep. of pedagogics) I must find ways to come across with my sinsiter desire – and I found out that sexual harrassment on bronze statues isn’t yet ruled by the law. A very small win win sit.”Hanno Zickgraf setz sich immerwieder über das Hausverbot hinweg. Wenn ihr ihn seht, meldet ihn an der Pforte. Außnahme des Hausverbots ist das IG-Farben-Gebäude. Da Hanno Zickgraf aktuell noch an der Uni eingeschrieben ist, traut sich diese nicht, ihn gänzlich des Geländes zu verweisen. Der Schutz von Student*innen scheint der Uni somit keine Priorität zu sein.Um sich gegen die sexistischen Angriffe und Belästigung zu wehren und den widerlichen Facebook Post nicht unkommentiert zu lassen waren wir an mehreren Tagen an der Uni aktiv, haben ein Foto mit besagter Statue gemacht und in den Bibliotheken und auf dem Campus Flyer verteilt. Wir fordern eine klare Positionierung der Uni, und Hausverbot für Sexisten und Belästiger.Bis das passiert, ist es unsere eigene Aufgabe, die Uni zu einem Ort zu machen, an dem jede*r sich sicher aufhalten kann. Besonders im Kontext des Frauen*kampftages am 8.3., aber auch immer und überall: Passt aufeinander auf und stellt euch sexistischen Angriffen jeder Art entschieden entgegen!Für eine #radikalselbstbestimmte Uni!