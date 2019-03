(B-BB) AfD Stadtrat mobilisiert zu Neonazi-Aufmarsch

Den Lautsprecherwagen stellte an diesem Abend Burkhard Sahner, Vorsitzenden des NPD Kreisverbandes Oberhavel, die Fahnen verteilte ein Funktionär der JN. Die Eröffnungsrede hielt der mehrfach (u.A. wegen Volksverhetzung) vorbestrafte Neonazi Dieter Riefling. Außerdem hielt der Neonazi-Liedermacher Sebastian Döhring alias Fylgien einen kurzen Redebeitrag. Döhring ist Mitglied der NPD und kandidierte 2011 für einen Sitz im Berliner Abgeordnetenhaus. Mit einem eigenen Transparent nahm eine Gruppe aus dem Umfeld der Brandenburger AfD um Aribert Christ an dem Neonazi-Aufmarsch teil. Das Transparent mit der Aufschrift „Nicht meine Kanzlerin – nicht meine Ehrenbürgerin“ entstammte dem Protest gegen die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Angela Merkel am 08.02.2019 in Templin, den maßgeblich eine Gruppe um Aribert Christ initiierte.

Christ lief auf der Demonstration am Montag merklich versteckt in dritter Reihe hinter dem Transparent. Verwunderlich, war es doch vor allem er, der als einziger öffentlich zu dem Neonazi-Aufmarsch mobilisiert hatte. Am 09.02.2019 hatte Christ auf der Kundgebung des AfD-Bündnisses „Heimatliebe Brandenburg“ in Eberswalde mehrfach für den rechtsradikalen Aufmarsch in Templin geworben. Berührungsängste mit NPD-Funktionären, wegen Körperverletzung und Volksverhetzung vorbestraften Neonazis und rechtsradikalen Hooligans scheint der Templiner Stadtverordneten jedenfalls nicht zu haben. Um so wichtiger bleibt es, Aribert Christ, die Brandenburger AfD und das rechte Treiben in Templin weiter im Auge zu behalten.

Breiter Protest in Templin

Dem Neonazi-Aufmarsch stellen sich an diesem Abend mehrere Kundgebungen und eine antifaschistische Demonstration entgegen. Aus Berlin und Oranienburg unterstützen ca. 50 Antifaschist*Innen die Demonstration in Templin. Aus der Demonstration heraus versuchten einige entschlossene Menschen den Aufmarsch der Nazis mit einer Sitzblockade zu verhindern. Der Start der Neonazis konnte so um ca. eine halbe Stunde verschoben werden. Dann räumten die Brandenburger Cops die Blockade um den RassistInnen ihren Aufmarsch zu ermöglichen. Aus antifaschistischer Perspektive kann der Abend wohl dennoch als Erfolg gewertet werden, da sich den Faschisten ein breites und zahlenmäßig weit überlegenes Bündnis mit unterschiedlichsten Aktionsformen entgegenstellte. Zudem ist es gelungen auch viele jüngere Menschen vor Ort anzusprechen und mit ihnen gemeinsam antifaschistisch aktiv zu werden.

Auch in Zukunft werden wir rechten Hetzern von AfD bis NPD nicht und nirgendwo die Straßen überlassen!

Kein Raum der AfD!

Kein Fußbreit den Faschisten!