Zur Praxis der angemeldeten Demonstration

I. Analyse

Die Erfahrungen, die wir als Anarchist:innen auf der Straße machen, sind in letzter Zeit ziemlich

ernüchternd gewesen. Unsere Demonstrationen am 1. Mai fanden größtenteils gar nicht richtig

statt. Auch die antifaschistische Demonstration in Leipzig am 3. Juni, in Solidarität mit den

Angeklagten des Antifa-Ost-Verfahrens, war ein ziemlich bedrückendes Erlebnis. Die

polizeiliche Praxis des Kessels [d.h. umstellung einer Menge durch die Polizei, entweder

während diese Menge läuft, oder an einem festen Platz] ist in den letzten Jahren immer

ausgereifter und perfektionierter geworden. Wo wir in vergangenen Jahren noch mit ein bisschen

Rauch und Pyrotechnik in einem Laufkessel demonstrieren ‘durften’, werden Demos

mittlerweile erst garnicht mehr laufen gelassen — alles endet sofort in einem zermürbenden

Kessel.

Grund dafür sind mehrere Umstände:

• Die Mobilisierung findet vor allem an bekannten traditionellen Kampftagen statt (1. Mai, 8.

März, 13.12.) oder an einzelnen, von derzeitigen politischen Umständen hervorgerufenen

Aktionstagen (Räumung von Lützerath, Linas Prozess, etc.). Die Mobilisierung findet komplett

öffentlich statt, Demonstrationen werden angemeldet und oft von der Polizei schon länger

bekannten Bündnissen/Gruppen organisiert. All das spielt dem Repressionsapparat massiv in

die Hände. Die Cops wissen genau, wann und wo wir laufen werden, was die Route ist, wer

sich auf der Demo befinden wird. Schon im Vorhinein kann die Politik für ein mediales

Umfeld sorgen, in welchem wir delegitimiert, und präventive Repressionen (Sperrzonen,

massives Polizeiaufgebot, etc.) legitimiert werden.

• Wir verlassen uns komplett auf das Recht auf Versammlungfreiheit, und vergessen, das dieses

und andere Rechte früher erst erkämpft wurden, und auch immer wieder neu erkämpft werden

müssen. Wir gehen davon aus, dass Demos laufen werden, weil sie ja angemeldet wurden, und

auf ein Verbot reagieren wir mit Empörung und juristischen Mitteln. Das Anmelden sorgt des

Weiteren für eine Verantwortung gegenüber den Anmelder:innen, die Situation nicht zu sehr

eskalieren zu lassen.

Eine Bewegung kann aber nicht entstehen, wenn sie sich für ihr Handeln auf juristische

Rechte, statt auf die Handlungskraft der sich in ihr befindlichen Menschen verlässt.

• Wir verlassen uns darauf, dass die Cops nicht selbst agieren, sondern nur reagieren. Das ist ein

großer Irrtum — nicht nur besteht die Polizei selbst aus faschistoiden oder zumindest eher

reaktionären Einzelpersonen, sondern auch die Polizei als Institution fährt längst einen eigenen

gesellschaftlichen Diskurs. Dieser ist von rechtem Gedankengut geprägt, und richtet sich vor

allem gegen alles, was der bürgerlichen Mitte (scheinbar oder wirklich) entgegensteht. Auf der

Straße bedeutet dies für uns: willkürlich-wirkendes, aber oft schon im Vorhinein geplantes

Knüppeln, Herausgreifen, Angst-machen. Und auch wenn wir wissen, dass Straftaten wie

‘Widerstand’ o.ä. komplett willkürlich vergeben werden, reagieren wir mit Empörung.

Beispielhaft ist hier die Situation am Ende der anarchistischen 1. Mai Demo in Hamburg ’22,

in welcher die Bullen gezielt am Ende der Demo, unter einer Brücke, in den Frontblock hinein

prügelte. Im Moment selbst wirkte es schockierend, im Nachhinein aber wie eine sorgfältig

und perfide geplante Situation. Genauso scheinen auch die sehr plötzlichen Verbote von

Demos, die eigentlich angemeldet waren, etwa. viele 1. Mai Demonstrationen oder die am 3.

Juni in Leipzig, zunächst schockierend und empörend. Im Nachhinein, gerade wenn mensch

sich anschaut, wie Wasserwerfer aufgefahren und wo besonders viele Bullen standen, gewinnt

mensch aber auch hier den Eindruck, das ein loslaufen nie von den Bullen vorgesehen wurde.

• Die Polizei hat den stehenden und den Laufkessel perfektioniert. Schon zu Beginn von

Aufmärschen sind wir umzingelt, die vielen Kameras, Helikopter und Wasserwerfer sorgen für

ein Klima der Angst, und nicht der Ermächtigung. Dazu kommt, dass wir den Cops im

Nahkampf überhaupt nichts entgegenzusetzen vermögen — zumindest jetzt grade nicht. Erst

im Fernkampf haben wir überhaupt eine Chance, Konfrontationen für uns zu entscheiden. Eine

dynamische Situation kann so überhaupt nicht entstehen, und der Versuch, eine solche

auszulösen bringt nichts als ziemlich schwer zu stemmende Repression.

• Es ist vielen in der Szene eher unklar, was Demos eigentlich bringen sollen. Warum sollten wir

laufen, wenn wir nur ein bisschen rufen, und hauptsächlich andere linksradikale damit

erreichen — aber es nicht schaffen, mit dem Staat in Konfrontation zu gehen? Dabei wäre die

Möglichkeit, militant gegen den Staat zu agieren, eine Möglichkeit, den Anarchismus als

Praxis sowie als (anti-)politische Idee mitten hinein in derzeitige linke/soziale Kämpfe zu

katapultieren — welche ja ebenfalls von Machtlosigkeit und fehlender Siegesmomente geprägt

sind (siehe etwa den Kampf um Lützi, o.ä.).

Wir können zusammenfassen: Demonstrieren bringt uns zurzeit nicht voran. Im Gegenteil, es ist

zermürbend, immer wieder an den gleichen traditionellen Terminen im Jahr ewig in der Sonne

im Kessel gebraten zu werden, verprügelt zu werden, oder mitansehen zu müssen, wie

Freund:innen verprügelt werden. Ganz generell scheint auch für unsere Kämpfe der Sinn hinter

traditionellen Aufmärschen stumpf. Und die Übermacht der Polizei drückt sich immer doller in

das politische Bewusstsein vieler.

Das erlahmt unsere Bewegung zusehends. Es gibt eine Stimmung, in welcher Menschen

zusehends eine Nostalgie für Revolten der Vergangenheit entwickeln. Junge Genoss:innen

trauern darum, bei G20 nicht dabei gewesen zu sein. Der Aufstand, eigentlich eher ein Mittel als

ein Zweck, wird zunehmend glorifiziert und idealisiert. Aus aufständischem Handeln wird eine

aufständische Ästhetik — Molli-Aufnäher ersetzen das tatsächliche Bauen und Werfen, etc.. Das

der Riot neben dem Angriff vor allem auch aus dem Zusammenkommen besteht, wird dabei

zunehmend vergessen. Mensch könnte sagen, eine post-revoltäre Depression greift um sich.>1<

Auch für die Gruppen und Bündnisse, die Demos planen, ist das alles extrem zermürbend. Eine

große Bündnis-Demo mit organisierten Reihen, Lautsprecherwagen, Reden, Mobilisierung in

verschiedenen Städten erfordert viel Zeit und viel Kraft. Wenn die Mühe dann einfach so

verpufft, und Organisator:innen sogar noch im Kessel oder der Polizeistation landen, zerrt das

stark, ermüdet, entpolitisiert.

II. Schlussfolgerung

Wir sollten in Zukunft alles, was nach ‘autonom’ und ‘staatszerlegend’ aussieht, nicht mehr

anmelden. Prinzipiell macht es ja auch keinen Unterschied mehr, ob wir anmelden oder nicht,

wenn angemeldete Demos sowieso nicht mehr loslaufen können. Parallel dazu sollten wir infrage

stellen, wohin wir mit unseren Demos eigentlich wollen. Sowohl für das Ziel, anarchistischen

Inhalten eine Plattform zu geben, wie auch für das Ziel, militantes Zusammenkommen und

Agieren zu ermöglichen, braucht es eine andere Praxis.

Wenn es darum geht, anarchistischen Inhalten eine Plattformen zu geben, aber nicht darum, die

Cops anzugreifen oder kurzzeitige autonome Zonen zu etablieren, fragt sich, warum es einen

schwarzen Block braucht. Es schien zumindest für nicht an der Organisation beteiligte so, als

wäre in den letzten beiden Jahren die schwarz-rote 1. Mai Demo in Hamburg weder auf

Auseinandersetzung aus, noch wirklich irgendwer in der Demo darauf vorbereitet — trotzdem

waren alle in schwarz und vermummt, und der Frontblock somit eine perfekte Zielscheibe. Es

war des Weiteren eher unklar, wofür wir eigentlich genau auf der Straße waren, außer vielleicht

weil es irgendwie eine anarchistische Demo am 1. Mai ‘geben muss’…

Ähnlich aber auch am 3. Juni in Leipzig. Die Demo wurde schon im Vorhinein verboten, aber

anstatt deswegen mit 1500 Leuten abends die Stadt unsicher zu machen, gingen wir auf eine

angemeldete Demo — abends waren dann immer noch einige Leute im Kessel, und viele zu

müde, um sich die Straße zu nehmen. Zudem wurde seit Monaten für den Tag mobilisiert. Wie

schon oben allgemein beschrieben, zog das einen ziemlichen Rattenschwanz hinter sich: die

Polizei konnte sich ausgiebig vorbereiten; das heißt sowohl medial, als auch in Form von

hunderten BFElern und USKlern und mehreren Wasserwerfern. Sich Hoffnungen zu machen, mit

einer angemeldeten Demo gegen eine solche Übermacht anzukommen, ist leider etwas naiv.

Es sollte uns klar sein: Wenn es um gemeinsame, spontane Militanz geht, ist eine angemeldete

und im Vorhinein großflächig angekündigte Demo nicht ‘the way to go’.

(1) Eine mögliche Alternative ist, was in Leipzig am 2. Juni ausprobiert wurde, unter dem

Namen “Massencornern”. Es wurde ohne erkennbare Organisator:innen oder Bündnisse dafür

mobilisiert, um 8 in der Bornaischen Straße zu Cornern, also am Straßenrand was zu trinken, und

Musik mitzunehmen. Als es um 10 dann mit den ersten Barrikaden und Feuerwerken losging,

war die Polizei ziemlich unvorbereitet — womöglich, weil sie erst am 3. Juni Krawalle erwartet

hatte, oder weil es 2 Stunden lang komplett ruhig geblieben war, oder auch weil sie sich unter

“Massencornern” schlicht nichts autonomes vorstellen konnte. Dadurch war erstmal gar keine

Polizei zugegen, und auf einem ziemlich großen Abschnitt der Straße wurden Barrikaden gebaut.

Manche beteiligten sich daran, andere tranken weiter ihr Bier und wärmten sich am Feuer. Es

war eine gute Stimmung, eine Stimmung des Zusammenkommens, vermummte und biertrinkende

Menschen lachten einander zu. Menschen, die noch nie an einem Riot beteiligt waren,

konnten sich ausprobieren, weil die vielen Feuer und die relativ ruhige Atmosphäre gefühlte und

tatsächliche Sicherheit bot. Als die Cops dann zunächst in kleineren Gruppen versuchten, von

den Seitenstraßen anzurücken, gelang es mehrmals, sie zurückzuschlagen.

Es war also zum einen ermächtigend, die eigene Handlungsmacht als Bewegung wieder zu

spüren — wo in den Kämpfen, die wir führen, zermürbende Erfahrungen sonst fast alltäglich

sind. Für eine Bewegung sind Erfahrungen des Sieges aber überlebenswichtig. Zum anderen

ermöglichte die autonome Zone ein Zusammenkommen. Der Alltag war irgendwie gebrochen,

und ein Gefühl von Freiheit machte sich in der Straße breit. Wir waren dann auch eher

ausgelassen und entspannt, als die Cops anrückten, schon längst umgezogen oder immer noch an

der Straßenseite mit einem Bier rumstehend. Die Polizei sowieso viel zu gestresst, um

Einzelpersonen, die nur Bier tranken, festzunehmen — dennoch: ein paar Autonome wurden

festgenommen und sitzen jetzt in U-Haft.

(Nur ein paar Anwohner:innen waren sichtlich genervt davon, dass Mülltonnen und

Straßenschilder verbrannt wurden — um das zu umgehen, könnte mensch in Zukunft dafür

sorgen, dass sich auf den Gehwegen Sperrmüll befindet, oder gezielter Baustellen plündern.)

(2) Eine andere Alternative zu angemeldeten Demos wäre eine rein Szene-interne Mobilisierung

zu Demos: ein Aufruf wird über Signal oder mündlich an vertraute Menschen und Gruppen

weitergegeben, und diese geben ihn wiederum an ihre Genoss:innen und Freund:innen weiter, bis

ein großer Teil der Szene davon Wind kriegt. So kann mit relativ wenig Aufwand, einer kurzen

Vorlaufzeit (der Aufruf sollte nicht länger als ein Tag vor dem geplanten Zeitpunkt verbreitet

werden), und ohne erkennbare Organisator:innen eine autonome und sehr handlungsfähige

Sponti [d.h. spontane, oft etw. kleinere Demonstration] aus dem Boden gestampft werden.

Vorausgesetzt natürlich, die Szene ist nicht zu durchlöchert von Spitzeln, und es handelt sich

nicht um Tage, an denen die Cops sowieso in der ganzen Stadt bereitstehen.

In einer etwas kleineren Stadt hat dieses Schema neulich erst ziemlich gut funktioniert — so

kamen am Mittwoch Abend, nach der Urteilsverkündung gegen Lina und ihre Mitangeklagten,

150 bis 200 Leute zusammen, und zogen dann kraftvoll durch die Innenstadt, ohne dass die

Polizei irgendwie darauf vorbereitet waren. Es ergaben sich recht unvermittelt dynamische

Momente; etwa wurde die Bullenwache mit Steinen abgeworfen, und zweimal wurden einzelne

Wannen [d.h. große Polizeiautos] gejagt, die recht schnell abhauen mussten. In kompletter Ruhe

konnte sich die Sponti dann auflösen, es gab an diesem Abend keine Repressionen.

Interessant wäre es auch, die beiden genannten Aktionen miteinander zu verbinden —

Ein dem Massencornern ähnelnder Aufruf, aus dem heraus Barrikaden gebaut werden. Und dann

hieraus entstehend eine Sponti, die Richtung Bankenviertel oder Innenstadt losläuft, während die

Cops damit beschäftigt sind, Barrikaden zu räumen.

(3) Wenn es darum geht, anarchistische Inhalte zu spreaden, ist es durchaus sinnvoll, weiterhin

an traditionellen Terminen auf der Straße zu sein — allerdings nicht in militanter

Erscheinungsform. Stattdessen sollten wir uns viel eher als bunt-aussehender Block unter bereits

bestehende Demos mischen, und hier an andere Kämpfe anknüpfen, aber Menschen auch die

Möglichkeit geben, sich mit Anarchismus auseinanderzusetzen. Am 1. Mai bräuchte es nicht

(nur) ein paar wenige anarchistische Demos in verschiedenen Städten — auf welchen sich die

Szene statt in Kneipen mal ausnahmsweise auf ner Demo trifft, und später gemeinsam im

Polizeikessel rumhockt. Dafür aber anarchistische Blöcke in Demos, die sonst vom DGB oder

roten Gruppen geprägt sind. Oder unangemeldete 1. Mai Demos (siehe etwa den Demobericht

aus Göttingen, https://de.indymedia.org/node/281651). Oder anarchistisch-geprägte, aber auch

familienfreundliche und nicht zu “szenige” Straßenfeste; Infostände mit Zines. Oder auch, um

noch kurz vom 1. Mai wegzukommen, Vorträge an von der Klimabewegung besetzten Schulen

und Unis. Gleichzeitig kann auch das Rückgrat und die Kompromisslosigkeit klassischer

anarchistischer Aktionsformen — etwa Hausbesetzungen —, gepaart mit der Öffnung eines

Raums, in dem das Zusammenkommen unterschiedlichster Menschen möglich wird, durch eine

direkte Aktion hindurch anarchistische Ideen verbreiten.

Es gibt eine Unzahl an Möglichkeiten, unsere Kämpfe und Träume für andere sichtbar zu

machen, der schwarze Block sollte nur einer davon sein.

vgl. v.a. das erste Kapitel bei Bini Adamczak: >1< Beziehungsweise Revolution. 1917, 1968 und

kommende.