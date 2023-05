„Die anarchistische Revolt-Tour radelt nach Gorleben!“ - Critical Mass zum Beluga-Dreieck am Atomanlagen Gorleben (Wendland)

Während der Radtour nach Gorleben gab es mehrere Stops in einigen Dörfern entlang der Strecke, wo sich weitere Menschen anschlossen und Zwischenkundgebungen zu unterschiedlichen Themen durchgeführt wurden. Am offenen Mikrofon gab es Beiträge zu den notwendigen Kämpfen der Klimagerechtigkeit, außerdem wurde der patriarchale Normalzustand so wie die Ausbeutung der Litiumminen in Portugal kritisiert.

Auf der Kundgebung in Lüchow vor dem durch eine Hundertschaft bewachten Kreishaus wurde die rassistische und repressive Praxis der dort ansässigen „Ausländerbehörde“ thematisiert. Auf den Tag genau 30 Jahre zuvor wurde in Bonn mit der Streichung von Art. 16 GG das Asylrecht faktisch abgeschafft. Eine späte Folge hiervon ist die Rechtlosigkeit von Migrant:innen, die der behördlichen Willkür ausgesetzt sind.

Den Aktionstag rundeten verschiedene Redebeiträge und ein kleines Kulturprogramm an den Atomanlagen ab.