ZAD Rheinland / Lützerath Analyse

Wir sind der Meinung, dass es eine breite Aufarbeitung der Revolution in Lützerath brauch, damit wir nicht nur in unseren Kleingruppen etwas gelernt haben, sondern dass die ganze Bewegung davon lernen kann und wir für die kommenden Kämpfe besser aufgestellt sind. Schreibt eigenen Text oder sendet uns eure Gedenken und Meinungen und wir lassen sie in unsere kommenden Text mit einfließen.

We are working on analyses texts on the action in Lützerath in january. we are looking for your experience to ...

+ fights inside the village against cops after the 8th

+ eviction of structures, especially the houses

+ radical pacifists, especially at the mud fight at 14th

+ strategic and tactic at the mud fight at 14th

What worked out good, what bad. What was a special Lützath thing, what can we learn for future fights.

encrypted and anonymous email can be found on our blog https://anarchistsinluetzi.blackblogs.org/kontakt-contact/