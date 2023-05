Über eine Sabotage im Eisenbahnnetz von Paris

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach in der Nähe der Bahnstrecke auf der Höhe von Vaires-sur-Marne ein Feuer aus. Der Alarm wurde gegen 4.35 Uhr bei der Polizeistation in Noisiel ausgelöst, so die Staatsanwaltschaft Meaux. Der Staatsanwalt von Meaux erklärte, dass nach den ersten Erkenntnissen der Ermittlungen, die der Kriminalpolizei von Meaux übertragen wurden, "ein erster Kasten, in dem sich elektrische Kabel befanden, angezündet worden war, nachdem zwei Betonplatten, die den Zugang zu der Klappe, durch die der Kasten in den Boden eingelassen war, versperrten, entfernt und abgelegt worden waren", sagte er. "Ein zweiter Kasten, der sich auf der anderen Seite der Gleise befand und durch einen Tunnel unter den Gleisen zugänglich war, war ebenfalls durch Feuer beschädigt worden. Insgesamt wurden 48 Kabelstränge, d. h. etwa 600 elektrische Kabel, beschädigt. Dies entspricht einer Länge von 4 km.

Die beiden abgebrannten Kabelschächte befinden sich auf beiden Seiten eines Tunnels, über den die Züge fahren. Direkt daneben befindet sich ein kleines Gebäude der SNCF, in dem einige Anlagen untergebracht sind. Das Ganze ist jedoch vor Blicken geschützt, am Rande des Waldes von Vaires-sur-Marne mit seiner dichten Vegetation. Es ist schwierig, hier zufällig anzukommen. Schlimmer noch: Über den Kabeln wurden Reifen verbrannt, was ein Zeichen für die Entschlossenheit der Täter ist, das Gelände gut in Brand zu setzen. Andererseits ist das Gebiet zwar durch ein großes Tor verschlossen und durch einen Zaun und Stacheldraht geschützt. Für diejenigen, die es wünschen, scheint es jedoch ein Leichtes zu sein, das Hindernis zu überwinden. Entlang der Bahnlinie war sogar ein fast liegender Abschnitt zu erkennen, der durchaus hätte überbrückt werden können. Nach Angaben der SNCF gab es keine Videoüberwachungskameras.

Diese Kabel sind jedoch von entscheidender Bedeutung. Sie sind es, die die Kommunikation und die Stromversorgung der Züge, aber auch der Stellwerke und der Signalanlagen ermöglichen. "Ohne sie erhalten die Signalstationen nicht mehr die Qualität und Sicherheit der Informationen, um die Züge sicher auf dem Netz fahren zu lassen", erklärt die SNCF. Die Beamten werden also die Hülsen und Hunderte von Kabeln von Hand austauschen und Nacht für Nacht prüfen müssen, welcher Verkehr wieder aufgenommen werden kann. "Wir werden mindestens die ganze Nacht hier sein. Ausnahmsweise regnet es mal nicht", meint einer der Beamten ironisch.

Im Laufe des Tages wurden die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Meaux an die PJ übergeben. Alle Spuren blieben offen, was die Identität der Urheber dieser "Sabotage" betraf.

Gare de l'Est: Kabel verbrannt, Verkehr lahmgelegt...

Fragen zu einer gigantischen Panne

Le Parisien, 25. Januar 2023 (Auszug)

Nach einem Kabelbrand in einem Stellwerk in Seine-et-Marne brauchte die SNCF mehr als 48 Stunden, um den gesamten Verkehr wieder aufzunehmen, und rechnet damit, dass der Normalbetrieb am Donnerstag wieder aufgenommen wird. Rückblick auf einen Vorfall, der erneut auf die Anfälligkeit des französischen Eisenbahnnetzes hinweist.

Wie konnte ein Feuer etwa 40 km von Paris entfernt den Zugverkehr in ganz Ostfrankreich und sogar in Deutschland und Luxemburg lahmlegen? Alles beginnt in der Nacht von Montag, dem 23. Januar, auf Dienstag, den 24. Januar. Auf einem Stellwerk am Rande der Gleisanlagen der SNCF in Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) wird ein vorsätzliches Feuer gelegt. Zwei "Kabelschächte" werden mithilfe von Reifen und Kohlenwasserstoffen verbrannt. Dabei handelt es sich um eine Art Schacht, in dem Glasfaser- und Kupferkabelhülsen untergebracht sind. Achtundvierzig davon sind beschädigt, was etwa 600 Kabeln entspricht. Der "Schmetterlingseffekt" tritt sofort ein. Am Dienstag konnte kein TGV, Intercités, TER oder Transilien mehr am Gare de l'Est abfahren oder ankommen, und auch am Mittwoch war der Verkehr gestört.

Der Verkehr soll am Donnerstagmorgen nach zwei Tagen größerer Störungen und Instandsetzungsarbeiten vollständig wieder aufgenommen werden. "Die Mitarbeiter mussten feststellen, welches Kabel mit welchen Anlagen verbunden ist, ob es beschädigt ist oder nicht, und herausfinden, wie es ersetzt werden kann", heißt es bei SNCF Réseau, dem Betreiber der 28.000 km Gleise, von denen allein 3.500 km auf die Region Ile-de-France entfallen. Wir werfen einen Blick auf die Fragen, die durch diese gigantische Panne aufgeworfen wurden.

Wie konnte dieser Vorfall alle Strecken zum Stillstand bringen?

Über die verbrannten Kabel laufen die Kommunikation und die Stromversorgung der Züge, aber auch der Stellwerke und der Signalanlagen. Das Stellwerk in Vaires-sur-Marne ist für die Sicherheit und den reibungslosen Verkehr der Züge im Osten des Landes unerlässlich. Ein einziger Zwischenfall kann den Verkehr abrupt zum Stillstand bringen. Nicht alle Linien wurden angehalten", sagt Olivier Bancel, Executive Director General Maintenance bei SNCF Réseau. Aber 'böswillige Handlungen wurden an einem Eisenbahnknotenpunkt begangen, an dem sich verschiedene Verkehrsachsen kreuzen, was nachteilig ist'.

Das Netz ist so konzipiert, dass es sich selbst schützt", sagte ein Administrator des Unternehmens. Wenn die Stromversorgung der Signalanlage an einer bestimmten Stelle ausfällt, schalten alle Ampeln auf Rot und das Gleissteuerungsgerät wird blockiert".

Warum gibt es kein Notfallsystem?

Ein Teil der in Vaires-sur-Marne betroffenen Stromkreise war doppelt vorhanden - insbesondere die Glasfaserkabel -, wodurch die Reparaturen beschleunigt werden konnten. "Es wäre jedoch sehr komplex, dies bei einem Netz von 28.000 km zu verallgemeinern. Im Eisenbahnwesen wie auch anderswo gibt es keine Anlage, die zu 100 % unverwundbar ist", räumt Olivier Bancel ein.

Im Klartext: Man müsste die Anzahl der Kabel verdoppeln und sie an einer anderen Stelle verlegen, um zu verhindern, dass ein böswilliger Akt beide Signalsysteme gleichzeitig in Mitleidenschaft zieht. "Wir haben schon jetzt nicht genug Mittel, um das Netz in seinem Zustand zu erhalten und zu verhindern, dass es verfällt. Sich vorzustellen, dass wir es auf diese Weise verbessern können, ist illusorisch", schiebt eine Gewerkschaftsquelle nach.

Warum war die Station nicht gesichert?

Es ist unmöglich, das gesamte Netzwerk unter das Auge von Videoüberwachungskameras oder in einen Wachschutz zu stellen. Dennoch zeigt dieser Vorfall, wie verwundbar diese Einrichtungen sind. "Es gibt natürlich Zäune, Wächter und verstärkte Überwachungsvorrichtungen und etwa 30 Drohnen haben allein im Jahr 2021 Missionen zur Überwachung des Netzes durchgeführt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier von einem sehr großen Netz sprechen", betonte Olivier Bancel. Die Eisenbahngesellschaft gibt jedes Jahr mehr als 100 Millionen Euro (131 Millionen Euro sind für 2023 zurückgestellt) für Maßnahmen zur Sicherung ihrer Gleise aus.

In Vaires-sur-Marne trennt ein Maschendrahtzaun mit Stacheldraht das nahegelegene Waldgebiet von den Gleisen, um Eindringlinge zu verhindern. Und ein Tor sowie Betonblöcke verhinderten den Zugang zu dem Gebiet. Diese Hindernisse waren nicht abschreckend genug.

Die Kabel sind für jedermann zugänglich, genau wie die Telekommunikations- oder Stromkabel in den Straßen", sagt ein Administrator von SNCF Réseau. Wir sind solchen böswilligen Handlungen schutzlos ausgeliefert. Überall Kameras zu installieren, würde enorme Investitionen erfordern. Ganz zu schweigen davon, dass man hinter jeder Kamera Beamte und einsatzbereite Teams braucht".

Wirft dieser Vorfall ein Schlaglicht auf das veraltete französische Eisenbahnnetz?

Ja und nein. Selbst wenn das dreifarbige Netz auf dem neuesten Stand der Technik wäre, würden solche Vorfälle trotzdem passieren. "Aber vielleicht weniger häufig", so die Gewerkschaftsquelle. Die ERTMS-Technologie (European Rail Traffic Management System), die auf einigen Streckenabschnitten bereits eingesetzt wird, würde nicht so viele Kabel erfordern und die "neuralgischen Punkte" wären etwas seltener. "Solange die Signalsysteme Bodenverbindungen benötigen, um zu funktionieren, können wir solche Taten leider nicht verhindern", unterstützt ein Verwaltungsbeamter.

Wie oft kommen solche böswilligen Handlungen vor?

Ja, täglich oder fast täglich. SNCF Réseau verzeichnet 2.500 Beschädigungen oder Schäden und etwa 1.000 Diebstähle pro Jahr, die durch den ständig steigenden Preis des Rohstoffs gefördert werden. An diesem Mittwoch lag der Preis für ein Kilo Kupfer bei 8,06 Euro, was Diebe anlockt. "Nicht alle Taten haben die gleichen Folgen, aber jeden Tag werden Züge durch diese böswilligen Taten verspätet oder gestrichen", bedauert ein Verwalter von SNCF Réseau.

https://sansnom.noblogs.org/archives/15229