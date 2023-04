Ein bodenständiger und warmherziger Blick

ERNEUERUNG DES MILITANTEN BÜNDNISSES

In kaum zwei Jahren sind die Soulments de la Terre zu einem unverzichtbaren militanten Bündnis geworden. Dieses Bündnis wurde aus Begegnungen zwischen Menschen aus verschiedenen militanten Milieus aufgebaut. Sein Aufschwung kam dank dem Zusammentragen von Erfahrungen und gesammeltem Know-how zustande. Das ursprüngliche Ziel, bislang voneinander abgeschottete Welten in einer Massenbewegung zusammenzuführen, ist nun auf dem besten Weg, verwirklicht zu werden. Dies nährt die Hoffnungen derjenigen, die mit ansehen mussten, wie die Dynamiken der Autonomen und der Umweltbewegung so schnell neutralisiert wurden, wie sie in dem in den letzten Jahren aktualisierten Zyklus des sozialen und Klimakriegs aufgekommen waren. In dem Maße, in dem die Bedingungen für die Akkumulation von Kapital angesichts der ökologischen Begrenzungen zusammenschrumpfen, hört die autoritäre Gewalt der Kapitalisten nicht auf, sich immer brutaler durch den Staatsapparat auszudrücken, der ihr verheerendes Handeln absichert. Die Mittel des Kampfes werden nach und nach in Richtung einer Verallgemeinerung der aktiven und passiven Verteidigung tendieren, um sich davor zu schützen. Unter diesen Umständen entstanden die Soulments de la Terre (Aufstände der Erde), die die Selbstorganisation und die Akzeptanz offensiver Praktiken in der Bevölkerung förderten.

ÜBER DIE ANPASSUNG DER MILITÄRDOKTRIN

Die Probleme bei der Aufrechterhaltung der Ordnung, die sich durch den Widerstand gegen die kapitalistische Gesellschaftsordnung ergeben, bedingen die Anpassung der repressiven Doktrin, die der Staatsapparat ausübt. Bei jedem Konflikt und jeder Mobilisierung wird diese Doktrin unter Berücksichtigung der Entwicklung der Protestpraktiken geändert und verbessert. Sie wird seit langem erprobt, zumindest seit der Repression in den Arbeitervierteln, die dann auf die sozialen Bewegungen ausgeweitet wurde, bis hin zu den Militäroperationen in den Überseegebieten und der Räumung der ZADs. Auf diese Weise werden der polizeiliche Zugriff und die Militarisierung der Strafverfolgung von Jahr zu Jahr intensiviert, während die Figur des inneren Feindes auf immer mehr unterschiedliche Teile der Gesellschaft ausgeweitet wird. Die „Aufstände auf der Erde“ zielen darauf ab, einige dieser Fraktionen in einer gemeinsamen strategischen Dynamik zusammenzuführen.

EINE ERSTE SIEGREICHE SCHLACHT

Die Schlacht von Sainte-Soline ist bezeichnend für das Kräfteverhältnis, das sich derzeit zwischen den Kapitalisten und ihren inneren Feinden, die hier die Sache des Wassers verteidigen, abspielt. Innerhalb weniger Akte zeigt das schnelle Anwachsen der Kräfte, die sich dieser Schlacht anschließen (von 700 auf 3000 Personen, dann auf rund 6000 und jetzt auf 25.000 bis 30.000), dass ein solcher militanter Vorschlag auf vielfältige Bestrebungen nach Radikalität und sogar nach revolutionärer Aktion reagiert. Es antwortet darauf nicht nur mit der Fähigkeit, heterogene Personen oder Gruppen zu mobilisieren, sondern auch mit der Fähigkeit, durch eine gemeinsame Sozialisierung mit Organisations- und Aktionsformen, die normalerweise gegeneinander gerichtet sind, eine gemeinsame Kampfkultur zu schaffen. Diese Fähigkeit führt zu Siegen, zuletzt in der ersten Schlacht von Sainte-Soline, als die Ordnungshüter durch eine Taktik, die die strategische Relevanz der Soulèvements demonstrierte, ausgeschaltet wurden. Doch auch dieser Sieg brachte Dutzende von Verletzten mit sich und warf Fragen über die Gefahren der Unterdrückung auf, die durch die angewandte Taktik entstanden waren.

DER TAKTISCHE FEHLER IN DER ZWEITEN SCHLACHT

Für die zweite Schlacht um Sainte-Soline hatten sich die Bedingungen für die Möglichkeit eines Sieges geändert und waren wesentlich ungünstiger geworden. Sie verlangten von allen mobilisierten Personen und Gruppen ein höheres Maß an Engagement und Risiko. Angefangen bei den Freiwilligen, die während der zweitägigen Vorbereitungen in der Stadt Melle vor der Aktion mit ständigen Identitätskontrollen konfrontiert waren. Zweitens mussten alle mobilisierten Personen und Gruppen Listen anwenden, um durch die Maschen umfangreicher Straßensperren zu gelangen, um zu dem Lager zu gelangen, das als Versammlungsort diente. Hinzu kamen die prekären Einrichtungen des Lagers und die katastrophalen Wetterbedingungen.

Wie beim letzten Mal bestand die Taktik der Soulèvements darin, drei Züge zu bilden: einen ersten Zug, der sowohl eine aktive als auch eine passive defensive Vorgehensweise ermöglichte, und zwei weitere Züge, die eine offensive Vorgehensweise zuließen. Die militärische Taktik der Gegenseite war jedoch nicht mehr die gleiche wie bei der vorherigen Schlacht, die dazu geführt hatte, dass „die Präfektin in Bedrängnis“ geraten war. Die Militärs hatten aus ihren Fehlern gelernt und setzten nun auf eine defensive Taktik. Diese Taktik bestand darin, die Demonstrationszüge bis in die Umgebung des Beckens vordringen zu lassen, umgeben von Lastwagen und mobilen Gendarmerieeinheiten, und dann ein ganzes Arsenal an Kriegsgerät einzusetzen, um diese Position zu halten, koste es, was es wolle. Auf dem Schlachtfeld wurde der Versuch, das Becken zu umzingeln, von den Zehntausenden von Menschen, die die Masse der drei Demonstrationszüge bildeten, trotz aller Koordinierungsversuche kaum weiterverfolgt. Die offensiveren Gruppen in der ersten Reihe bekamen die heftigen Auswirkungen der repressiven Waffen zu spüren. Angesichts des Gewaltausbruchs der Gendarmen summierten sich die Verletzten von Minute zu Minute, bis schließlich lebensgefährliche Verletzungen auftraten. Ein Quad-Manöver der BRAV-M-Einheiten, bei dem sie die Masse von hinten aufrollten, löste Panik aus und beendete die Auseinandersetzungen. Unsere Truppen sammelten sich und machten eine Imbisspause, bevor sie von einer neuen Entschlossenheit erfasst wurden. Dieser Schwung war jedoch nur von kurzer Dauer. Die feindlichen Truppen zögerten nicht, GM2L-Granaten aus einem gepanzerten Lastwagen in die Masse der Menschen ohne Schutzausrüstung zu feuern, die sich ihnen entgegenstellten. Die Angst, selbst verletzt zu werden, machte sich in den Köpfen der Menschen breit, unterdessen es bereits eine große Anzahl von Verletzten gab. Ihre Gewalt ging sogar so weit, dass sie die Rettungsmaßnahmen verzögerten, um die Entschlossenheit der gegnerischen Truppen zu untergraben. Unter diesen Umständen war es unmöglich, in die Festung von La Bassine einzudringen, die militärische Taktik setzte sich durch.

DIE LEISTUNG DER HINTEREN BASIS, DIE SCHWÄCHEN DER VORDEREN BASIS

Die Mobilisierung so vieler Einzelpersonen und Gruppen, die auf 25.000 bis 30.000 geschätzt wurden, übertraf die Erwartungen, die hier und da zu hören waren. Diese Mobilisierung wurde durch eine gigantische militante Arbeit ermöglicht, die innerhalb weniger Monate auf der Grundlage der Lehren, die aus den vorangegangenen Aktionen gezogen worden waren, durchgeführt wurde. Es wurde eine vielfältige Basis aufgebaut, um den zahlreichen Bedürfnissen, die eine solche Mobilisierung mit sich bringt, gerecht zu werden, indem verschiedene Bereiche geschaffen oder gestärkt wurden: Versorgung durch mobile Küchen, juristische Beratung, medizinische Versorgung, Umgang mit sexueller und sexistischer Gewalt (riots fight sexism), psychologisch-emotionale Unterstützung, Unterstützung bei Disablismus und Kinderbetreuung. Dies zeigt eine erhebliche qualitative Verbesserung der Mittel, die entwickelt werden, um die Mobilisierung quantitativ zu steigern. Dennoch scheint die Betonung der rückwärtigen Basis zu einer Unterschätzung der Mittel und der taktischen Wendungen geführt zu haben, die im Moment der Schlacht zu erwarten sind. Die sehr geringe Anzahl von Personen in der Rolle der Koordination der Demonstrationszüge reichte für die Orientierung während des Marsches bis zum Erreichen des Beckens aus, erwies sich aber als äußerst unzureichend, sobald der Angriff begonnen hatte. Die meisten Menschen in der Masse fanden kaum eine Möglichkeit, sich nützlich zu machen, ohne die Anzahl der Verletzten während der Zusammenstöße zu erhöhen. Die Gruppen, die sich den Gendarmen entgegenstellten, litten stark unter der Schwierigkeit, mit dem Rest der mobilisierten Personen in Verbindung zu bleiben. Die Auswirkungen auf die rückwärtige Basis waren beträchtlich und würden es auch später im Verlauf des Tages noch sein.

In den lebhaften Diskussionen taucht unter anderem die Frage auf: Warum sind sie so direkt in die Konfrontation gegangen, ohne sich die Zeit zu nehmen, die Taktik der Gendarmen zu hinterfragen? Die Beantwortung dieser Frage ist für den weiteren Verlauf entscheidend, da sie die bisher bewährte Strategie der Zusammensetzung der Aufstände auf den Prüfstand stellt. Die Beantwortung dieser Frage erfordert eine Erweiterung der kollektiven Überlegungen zu den Problemen, die sich aus der Taktik und den damit verbundenen Mitteln ergeben. Beispielsweise könnte jede Person oder Gruppe eine Rolle übernehmen, die ihrem Engagement entspricht, indem sie auf dem gleichen Niveau wie die anderen ausgebildet und ausgerüstet wird. Dies würde voraussetzen, dass man Zeit und Raum für diesen Zweck weiter im Vorfeld der Aktionen oder sogar zu anderen jahreszeitlich bedingten Zeitpunkten einplant. Es würde auch bedeuten, sich größere Koordinierungsmöglichkeiten zu schaffen, um die Verbindungen zwischen den verschiedenen mobilisierten Komponenten zu stärken. Die enorme Arbeit, die in der rückwärtigen Basis geleistet wurde, hat gezeigt, dass eine solche kollektive Reflexion bereits in vollem Gange ist. Sie erscheint umso notwendiger angesichts der bereits tobenden Medien- und politischen Propaganda, die darauf abzielt, die Figur des inneren Feindes zu reaktivieren, um die abscheuliche Polizeigewalt zu rechtfertigen, die im Verlauf dieser zweiten Schlacht verübt wurde.

Im Moment gilt unsere Unterstützung den Verletzten und den Anderen, die in den kommenden Wochen und Monaten weiter unter Repressionen leiden werden.

Veröffentlicht auf französisch auf Lundi Matin am 4. April 2023.

Gefunden auf Bonustracks

https://bonustracks.blackblogs.org/2023/04/06/die-schlacht-von-sainte-so...