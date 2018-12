Nachtrag zur Räumung der Nele

Seit der Räumung der Nele 35 ist mittlerweile über eine Woche vergangen

und mit der Stillung der medialen Sensationsgeilheit durch das

großartige Bullenspektakel, scheint das breite Interesse an der

Besetzung erloschen zu sein. In Anbetracht der Umstände und der

folgenden Repressalien ist dies ernüchternd. Das Haus bleibt weiterhin

leerstehend, eine Person sitzt seit nun über einer Woche in

Untersuchungshaft und die Drohung eines zwingenden Kostenersatzes für

den sinnlosen Einsatz steht im Raum.

Anonyme Online-Hass-Poster*innen haben wohl schon lange auf so eine

Meldung gewartet. Endlich gibt es eine Antwort auf die

immer-wiederkehrende Frage "und wer übernimmt die Kosten für die

Räumung?". Zwar sind bislang noch keine diesbezüglichen Briefe oder

Forderungen bei den betroffenen Personen eingetrudelt, aber laut

APA-Meldung der Bullen wird der Sachverhalt geprüft. Eine leere Drohung

scheint dies leider tatsächlich nicht zur Gänze zu sein - eine seit Mai

2018 gültige Novelle des SPG (Sicherheitspolizeigesetzes) liegt dem zu

Grunde: Laut § 92a hat, wer ein Einschreiten von Organen des

öffentlichen Sicherheitsdienstes verursacht, weil er*/sie* sich

zumindest grob fahrlässig einer Gefahr für Leben oder Gesundheit

ausgesetzt hat, als Ersatz einen Pauschalbetrag zu leisten.

Fuck. So eine irrwitzige Forderung soll in diesem Staat nun auch noch

Hand und Fuß haben? ...Hat sie das wirklich? Es ist auf jeden Fall

fraglich, ob eine Kostenersatzpflicht für so einen lächerlich

unverhältnismäßigen Großeinsatz vor Gericht überhaupt bestand haben

würde. Wir werden sehen! Ein inhaltlich und zeitlich mehr oder weniger

entferntes Beispiel aus den 90ern war eine 8. März Demo, bei der eine

Strohpuppe auf der Straße verbrannt wurde. Die Demo-Anmelder*innen

sollten damals einige hunderte Schilling für die Reinigung eines

schwarzen Fleckes auf dem Asphalt bezahlen. Vor dem Bezirksgericht ging

das aber nicht durch. Sehr wahrscheinlich sind also auch die Drohungen

bezüglich der Räumung der Nele, Teil einer Einschüchterungstaktik gegen

die umtriebigen Besetzer*innen Wiens. Immerhin war das schon die dritte

öffentliche Hausbesetzung im Jahr 2018!

Neben diversen neuen Gesetzen vergrößert diese Erweiterung des SPG

dennoch zunehmends den Spielraum für die Willkür der Bullen und des

Staates. Wie sich unverkennbar zeigt, festigen Bullen und Staat mittels

dem so gesicherten Machtungleichgewicht rassistische, kapitalistische

und patriarchale Strukturen! Die durch das SPG vorgeschriebene

Kostenersatzpflicht ruft außerdem Diskussionen um die Haftung von

Demo-Anmelder*innen, für eventuell entstehende Schäden bei

Demonstrationen, ins Gedächtnis. Weitere (neue) Einschränkungen unserer

Freiheit, Privatsphäre und Selbstbestimmung sollen hier aber nicht

weiter aufgezählt werden. Dazu gibt´s schon Texte.

Vor dem Hintergrund von großartigem Spektakel und lauer Aufregung, ist

ehrlich gesagt, dies der wahre Anlass zur Angst. Die Angst davor,

machtlos so einem Rechtsstaat - so einem Staat der Rechten -

gegenüberzustehen, sollten wir aber gemeinsam überwinden!

Nicht umsonst gab es für die Besetzer*innen vor und hinter den

Polizeiabsperrungen auch empowernde Momente während der Räumung des

Hauses. Zum Beispiel, als sich mehrere Besetzerinnen geschlossen vom

kalten Boden aufstellten und sich, auch auf Angeschnautztwerden seitens

der Bullen, nicht wieder hinsetzten. Und trotz ihrer Brutalität und

ihrer Schikanen, wurden die Bullen kontinuierlich in ihrer Autorität

untergraben und kein Stück weit respektiert. Es bleibt ein übermächtiges

Gefühl und sicher ist, dass alle Leute, die keinen Bock auf Miete haben,

solidarisch hinter der Person stehen, die in der Justizanstalt

Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft sitzt!

Nele bleibt in unsren Köpfen!

Und die Häuser denen, die auf Miete scheißen!

PS an die Bullen: Selber Schuld wenn ihr, statt Donnerstag abends auf

ein Bier vorbeizuschauen, lieber Bullen geworden seid um euch Freitag

morgens das Kreuz zu ruinieren, weil ihr uns vom Dach der Nele räumt.

(Soll heißen: Niemand muss Bulle sein und mit Bullen trinken wir ganz

bestimmt kein Bier!)