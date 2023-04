The Future is unwritten – Auflösungserklärung Schwarze Ruhr-Uni

Auch wenn unsere Reise als Gruppe hiermit zu Ende geht, war es ein ganz schönes Abenteuer 8 Jahre lang als anarchistische Gruppe an der Uni und in dieser Gesellschaft zu überleben. Als sich die Gruppe nach den Lockdowns neu aufgebaut hat, sind die Dynamiken leider nicht mehr so geworden, dass wir langfristig hätten weitermachen können – Grund dafür waren interne Konflikte und unterschiedliche Ansprüche. Außerdem sind inzwischen viele von uns nicht oder nicht mehr an der Uni und hatten wenig Interesse, das Label der SRUB weiterzuführen.

Es war eine tolle, anstregende, oft auch konfliktreiche und sehr lehrreiche Zeit. Wir möchten uns abschließend noch bei einigen Menschen bedanken: Beim Protestplenum, das anti-autoritäre Inhalte an der RUB gehalten hat, bis wir sie weiterführten konnten (Alternative Semesterstartparty und Uni-Rundgang). Black Mosquito für den Druck unserer Aufkleber und der Versorgung mit Material. Vielen Menschen und Gruppen aus der anarchistischen Föderation Rhein-Ruhr mit dem wir u.a. Jahre lange zusammen den anarchistschen 1. Mai in Dortmund organisiert haben und die uns sonst auch sehr unterstützt haben. Der Föderation deutschsprachiger Anarchist*innen für jahrelangen Support und Austausch. Crimethinc und deren Übersetzungkollektiv für all die guten Broschüren und Texte, die wir zu hunderten (vielleicht auch tausenden) verteilt haben. Und abschließend bei all den anderen, die wir hier nicht erwähnen können, weil wir sonst ein eigenes Zine dafür schreiben müssten.

Da die meisten von uns weiter Projekte machen wollen, findet ihr als Anhang künftige Projekte (die Beschreibung ist von den Projekten selbst).

Macht’s gut und schreibt uns gerne noch (schwarze-ruhr-uni@riseup.net), wenn ihr uns noch was mitteilen oder mal was (nicht-akoholisches) zusammen trinken wollt. Wir sind die nächsten Monate noch erreichbar und werden auch die Website und unsere Druckwerke archivieren.

AnhangSchwarzer Wald – Initative anarchistischer BildungsgartenintativeIst eine anarchischtische Bildungsgarten Initative die Bildungsarbeit mit dem Aufbauen eines Permakulturgarten/Nahrungswaldes verknüpfen will. Mehr zum Projekt hier.