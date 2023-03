[muc] Karl Noswitz in Haar geoutet

Gestern, am 23.03.23 haben wir, anlässlich des sogenannten "Marsch fürs Leben" in Haar Flyer über den dort Ansässigen Karl Noswitz verteilt. Noswitz war in den letzten Jahren regelmäßig an den Märschen beteiligt und verbringt seine Freizeit damit besonders widerliche fundamentalistische Hetze u.a. gegen Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu verbreiten. Wir hoffen mit dem Outing, die nicht gerade subtilen Widerlichkeiten Noswitzs, in seiner unmittelbaren Nachbarschaft weiter bekannt zu machen. Es bleibt zu hoffen, dass die Nachbarschaft genauso angewidert ist von seiner Propaganda, wie wir es sind. Anbei Dokumentieren wir den Flyertext.

P.S. Karl, du mieses Schwein, das nächste Mal werden es nicht nur Flyer sein.