(B) Aller guten Dinge sind drei – Massiver Druck auf Weihnachtsfeste der AfD!

Aller guten Dinge sind drei – Massiver Druck auf Weihnachtsfeiern der Berliner AfD!

Der völkisch- nationalistische Bezirksverband der AfD Reinickendorf möchte am 14.12.2018 um 19 Uhr seine Weihnachtsfeier in Berlin- Heiligensee im Restaurant “Trattoria Giardini del Villaggio” (Alt-Heiligensee 67, 13503 Berlin) feiern. Die Besitzer wurden auf diese Tatsache bereits hingewiesen, haben bis jetzt jedoch nicht reagiert, was zeigt, dass sie die rechte Weihnachtsfeier dort zulassen möchten.

Auch wenn das Restaurant schon an der Grenze zu Brandenburg liegt, werden wir die dortige Vermietung an NeofaschistInnen auf keinen Fall hinnehmen und rufen dazu auf, auch dieses Restaurant mit Flyeraktionen im direkten Umfeld und kreativen Aktionen auf unsere radikale Ablehnung der rechten Gäste hinzuweisen. Flyervorlagen zum Ausdrucken befinden sich unter diesem Text.

Die Infrastruktur der Berliner AfD angreifen!

In den vergangenen zwei Wochen ist es gelungen die Pankower AfD aus dem Landhaus Pankow zu vertreiben, was sie dazu veranlasste ihre Weihnachtsfeier in ihren eigenen Räumlichkeiten im eher isolierten Bürgerbüro in Blankenburg feiern zu müssen. Auch dort wurden durch eine gelungene Demonstration am 07.12.18 antifaschistische Akzente gesetzt und verdeutlicht, dass die AfD im Kern eine neofaschistische Partei ist.

Der Bezirksverband der AfD Mitte versuchte am 13.12.2018 ihre Weihnachtsfeier im Marinehaus in Mitte zu feiern. Auch hierzu gab es einen Indymedia Artikel, nach dem sich der Wirt meldete und bekannt gab, dass er nichts von einer AfD Vermietung wisse und diese auch auf gar keinen Fall befürworten würde. So ergab sich für uns das Bild, dass die AfD Mitte sich dort feige, übrigens wie es scheint nicht zum ersten Mal, unter falschem Namen eingemietet hat und dort nun am 13.12.2018 nicht feiern wird.

Falls wir es schaffen auch die Weihnachtsfeier im Restaurant Trattoria Giardini del Villaggio zu verhindern, so ist dem Kein Raum Bündnis in den vergangenen Wochen ein harter Schlag gegen die Infrastruktur der gesamten Berliner AfD gelungen. Diese Erfolge nehmen wir zum Anlass 2019 weiterhin entschlossen gegen die rechte Raumnahme vorzugehen und sich im Besonderen dem Restaurant Maestral in Reinickendorf (Eichborndamm 236, 13437), dem Steakhaus La Parrilla in Mitte (Albrechtstraße 11, 10117) und der Zitadelle in Spandau zu widmen.

Gegen die Zitadelle, die ihre Räumlichkeiten an verschiedenste Verbände der AfD, die nationalkonservative Zeitung “Junge Freiheit” und an die Desiderius-Erasmus-Stiftung der AfD vermietet, wird es eine antifaschistische Demonstration am 15. Dezember 2018 um 14 Uhr vom U-Bahnhof Zitadelle geben.

Zudem sollten wir als Berliner Antifaschist*innen nicht nur in Berlin aktiv sein, sondern unbedingt auch versuchen die Genoss*innen im Vorfeld der Kommunal- (26.05.19) und Landtagswahlen (01.09.2019) in Brandenburg im Kampf gegen den Rechtsruck zu unterstützen.

Auch online aktiv werden

Gegen das Trattoria “Giardini del Villaggio” helfen übrigens nicht nur Aktionen vor Ort, sondern auch Online- Aktivismus. Das Restaurant hat momentan noch auf Google und Facebook sehr gute Bewertungen und wartet sicherlich nur auf ein paar angemessenere Bewertungen, damit Menschen auch in Zukunft einen großen Abstand zu diesem Laden halten. Zudem freuen sich die Besitzer, die Familie Ebibi, mit Sicherheit über wütende Anrufe und Mails. Als Adressat von Beschwerden eignet sich zudem die lokale SPD. Diese möchte in dem Restaurant Trattoria Giardini del Villaggio am 18. Dezember um 19:30 Uhr nämlich ihre eigene Weihnachtsfeier abhalten. In den selben Räumlichkeiten, in denen sich nur 4 Tage vorher noch völkisch nationalistische Neofaschist*innen treffen wollen.

Wir fordern die SPD Reinickendorf hiermit also auf, diese Weihnachtsfeier abzusagen oder zu verschieben, bis nicht geklärt ist, ob die AfD Reinickendorf wieder ausgeladen wurde.

Kein Raum der AfD!

Kein Weihnachtsfest für NeofaschistInnen!

Druck aufbauen:

Telefonnummer: +493084420667

Email Adresse: trattoria_giardini_del_villaggio@hotmail.com

facebook.com/SPDReinickendorf/

instagram.com/spdreinickendorf/

Kreisgeschäftsstelle SPD Reinickendorf

Waidmannsluster Damm 149

13469 Berlin

Tel.: (030) 411 70 36