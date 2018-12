[S] Aktion gegen Ausländerbehörde - Abschottung made in Germany

Um das thematisch zu symbolisieren haben AntimilitaristInnen vergangene Nacht eine Mauer vor der Ausländerbehörde in Stuttgart gebaut. Auf den Ziegeln und der Fassade ist „Stop Deportation – Wir reiße eure Mauern ein“ zu lesen.

Für uns ist klar, dass wir jene menschenverachtende Politik und das tagtägliche Sterben im Mittelmeer nicht einfach so hinnehmen, sondern Widerstand gegen diese Missstände organisieren.

Wir wollen ein Gesellschafts- und Wirtschaftssystem der Solidarität, in dem die Grundbedürfnisse aller Menschen im Mittelpunkt stehen. Doch eine solidarische und klassenlose Gesellschaft ist in diesem System nicht machbar – deshalb müssen wir auch an der Überwindung des Kapitalismus arbeiten. Eine gute Gelegenheit unseren Unmut über das bestehende und unsere Vorstellung von einer solidarischen Welt auf die Straßen zu tragen ist am 15.12.2018 in Stuttgart. Unter dem Motto ‚Krieg, Flucht, Vertreibung.. made in Germany‘ rufen wir alle dazu auf, sich am Antikapitalistischen Block auf der Demonstration zu beteiligen. Wir sehen uns auf der Straße!

Demonstration ‚Für eine Welt in der niemand fliehen muss‘,13 Uhr Lautenschlagerstraße

Bündniswebsite: www.flucht-demo.de