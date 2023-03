IST ALLES ALFREDO’S SCHULD?

Es ist unsere Schuld, dass wir unseren Körper als Waffe benutzt haben, und nach vier Monaten Hungern können wir jetzt nur noch sterben. Aber ist es nicht auch ein langsamer Tod, in einem Zellenblock mit 41bis zu leben, völlig isoliert von der Außenwelt? Müssen wir um jeden Preis leben, vielleicht zwangsbehandelt und zwangsernährt, sediert und ans Bett gefesselt, während in den Gefängnissen andere gerade wegen mangelnder Hygiene, unzureichender medizinischer Versorgung, durch Schläge und Gleichgültigkeit getötet werden?

Es ist unsere Schuld, dass wir nicht geglaubt haben, dass alles gut wird, wenn wir uns drei oder vier Dosen ‘Impfstoff’ spritzen lassen, nur damit wir mit einem ‘Gesundheitspass’ zur Arbeit gehen können. In der Zwischenzeit sind wir in Altersheimen und Krankenhäusern gestorben, und zwar in öffentlichen und nicht in privaten, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden, isoliert von unseren Nächsten und Liebsten. Nein, es ist nicht alles gut gegangen, und es ist noch lange nicht vorbei, denn die Produktion von gentechnisch veränderten Seren schreitet unaufhaltsam voran.

Wir sind immer noch schuld daran, dass wir seit fünf Monaten kein Gehalt mehr erhalten haben, weil wir die Abfindungszahlungen abgelehnt und die Fabrik besetzt haben, um die Wiederaufnahme der Produktion für uns und die Region, in der wir leben, zu fordern. Hätten wir stattdessen den Lügen glauben sollen, die sie uns erzählt haben, und einen Rückzieher machen sollen?

Es war unsere Schuld, dass wir von einem Lkw zu Tode gequetscht wurden, wir hätten nicht versuchen sollen, ihn an den Toren des Lagers zu blockieren. Aber hätten wir die zermürbenden Schichten, die Unfälle, die einmonatigen Arbeitsverträge, die ständigen Räubereien bei ohnehin knappen Gehältern weiter hinnehmen sollen?

Auch sind wir schuld an den Schlägen, den Geldstrafen, den Anklagen, den Gerichtsverfahren und dem Gefängnis, weil wir den Nutzen großer Werke wie des TAV nicht verstehen, der in Nullkommanichts eine Orange auf unseren Tisch bringt, nachdem er drei Kontinente bereist und benachbarte Gebiete und ihre Volkswirtschaften unwiederbringlich zerstört und vergiftet hat.

Es ist auch unsere Schuld, wenn wir uns bei all der Propaganda nicht davon überzeugen lassen wollen, dass die Gründe für Kriege in der Bedrohung durch den „Bösewicht“ des Tages (Saddam, Bin Laden, Milosevic, Gaddafi, Assad und jetzt Putin) zu suchen sind und dass die Zugehörigkeit zur NATO oder zu den USA unzweifelhaft bedeutet, auf der Seite der „Guten“ zu stehen. Genauso wenig können wir glauben, dass jahrzehntelange Sicherheitspolitiken, die eine zunehmend militarisierte und privatisierte Gesellschaft aus der Not der Stunde (Mafia, islamischer Terrorismus, schwarzer Block, Ultras, Einwanderung, Leugner und Raver) aufgebaut haben, unser Leben besser und sicherer gemacht haben.

Wir empfinden diese Fehler nicht, aber es ist sicherlich unsere Verantwortung, die Kräfte aufzubauen, um dem Krieg zu begegnen, den dieser korrupte und mörderische Staat gegen uns führt, um ein System von Privilegien und Elend zu verteidigen, das uns alle rapide in die Katastrophe führt.

Wir haben in den letzten Jahren so viel getan, um Widerstand zu leisten, indem wir den Kampf und die Klassensolidarität am Leben erhalten haben, aber es bedarf noch viel größerer Anstrengungen, um ein so zersplittertes Panorama von Kämpfen zu einer potenziell revolutionären Perspektive zusammenzufügen. Diese Einheit der Kämpfe muss gesucht, aufgebaut und verteidigt werden, Tag für Tag.

Es wird nicht heute sein, und vielleicht nicht einmal morgen, aber mit diesem Geist werden wir an den nächsten Ereignissen des Kampfes teilnehmen, die, um relevant zu sein, die Anwesenheit, das Engagement, die Intelligenz und den Mut eines jeden Einzelnen benötigen.

Am Samstag, den 4. März, werden wir in Turin sein (Piazza Solferino, 16 Uhr), um den Kampf von Alfredo Cospito zu unterstützen, um die äußerst schwierige Arbeit fortzusetzen, das Folterregime von 41 bis und lebenslänglicher Haft und damit die Legitimität eines zunehmend militarisierten und kriegstreiberischen Staates zu zerstören. Ein Weg, der auch bei der Mobilisierung am Sonntag, den 12. März in Modena (Piazza 1 Maggio, 14 Uhr), drei Jahre nach dem Massaker im Sant’Anna-Gefängnis, eine weitere unumgängliche Etappe erfahren wird.

Versammlung der Mailänder Mitbürger gegen das Gefängnis, 41bis, die lebenslängliche Freiheitsstrafe

Der Text wurde im Original am 2. März 2023 auf Il Rovescio veröffentlicht.

Gefunden auf https://bonustracks.blackblogs.org/