Krieg dem Krieg – Solidarität mit den Betroffenen der Razzien in Berlin – Freitag, Demo, Heinrichplatz

gemeinsame Antwort der sozialen und rebellischen Projekte dieser Stadt auf diesen Angriff zu geben. Selbstverständlich sind die Razzien Teil einer Offensive gegen die politischen Individuen und kämpferischen anarchistischen Strukturen, die sich in den letzten Jahren an Konflikten mit dem Staat beteiligt haben oder diese erst gesucht haben.

Der Hamburg-Riot gegen die G20, die Häuserkämpfe gegen Verdrängung, die autonome Fluchthilfe, die radikal antikapitalistische Ökologie-Bewegung und der Widerstand gegen den technologischen Angriff sind Beispiele von Ausbrüchen aus einer gesellschaftlichen Starre (vgl. Autonomes Blättchen #34). Deswegen rufen wir in diesem Moment dazu auf, diese Konflikte weiterzuführen und zu intensivieren. Sie durch Solidarität untereinander zu stärken und durch selbstorganisierte Lebensformen und Angriffe auf den Staat zu einer ernsthaften Gefahr für diesen zu machen.

Unverkennbar bestätigt die Razzienwelle aber auch die Theorien der Militarisierung gesellschaft-licher Konflikte. Nachdem der Staat es beim G20-Gipfel zumindest teilweise geschafft hat, den Konflikt zu militarisieren, hat er in der Folge die SEK-Teams bei mehreren Gelegenheiten gegen Demonstrationen und Hausbesetzungen eingesetzt. Mit Fokus auf Berlin lässt sich feststellen, dass es bereits wegen Dingen wie dem Zeigen eines Transparentes auf der Bundespressekonferenz, wegen Farbbeutelwürfen auf einer unangemeldeten Fahrraddemo oder Plakatieren zu martialischen Hausdurchsuchungen mit Hubschraubereinsatz und vermummten Kommandos kommt. Was vor kurzer Zeit allgemein noch als ziviler Ungehorsam gewertet wurde, ruft jetzt sogenannte Antiterror-Einheiten auf den Plan. Auf rhetorischer Ebene steht die mediale Reaktion auf den Go-In bei der Senatsverwaltung für Justiz im August dem in nichts nach. Ohne dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt, werden die Aktivist*innen als Terroristen bezeichnet.

Es ist nicht im Interesse der an Kämpfen von unten Beteiligten, die staatliche Kriegsrhetorik und -inszenierung zu tolerieren oder zu übernehmen. Wir als Demonstrant*innen, Hausbesetzer*innen oder Steinewerfer*innen verweigern uns der militärischen Logik um den von oben geführten sozialen Krieg stets von unten zu beantworten. Aufrüstung, Terror, Gesetze und Knäste sind die Wege des Staates zur Kontrolle der Bevölkerung. In diesem Sinne wollen wir nicht über den Einsatz von Kriegswaffen in Wohnhäusern, von Hubschraubern über unseren Dächern und Panzerfahrzeugen in unseren Straßen klagen. Wir wollen diesen Staat, der uns mit dem äußersten droht, zerschlagen.

Für die Zukunft militanter und sozialer Kämpfe von unten findet daher am Freitag, den 23. November, eine Demonstration statt. Beteiligt euch in Solidarität mit den von den Razzien Betroffenen und bereitet weitere Gegenschläge vor.

Kampf der Smart City!

Wohnraum vergesellschaften!

Bullen und Überwachungsstaat angreifen!

Kommt zur Demo:

Freitag 23.11.2018 - Heinrichplatz, Berlin-Kreuzberg

Kundgebung: 17 Uhr

Demostart: 18 Uhr

