Aufruf zu Straftaten: <3 Valentinstag steht vor der Tür liebster Staat <3

Liebe Alle,

am 14.02. ist Valentinstag. Menschen erinnern sich gegenseitig daran, wie sehr sie sich mögen und schenken sich in Deutschland typischerweise Schnittblumen. Wir möchten an diesem Valentinstag die Staatsgewalt daran erinnern, wie sehr wir sie mögen und rufen daher zum 14.02. dazu auf, Straftaten zu begehen und Polizei und die anderen Schergen des Staates auf Trab zu halten. Seien es Autos, die nicht mehr funktionieren oder andere Dinge die auf wundersame Weise zu einem Scherbenhaufen transformiert werden: Lasst uns der Staatsgewalt unsere Liebe ins Gesicht schmeißen.

Am 14.02. findet außerdem ein Gerichtsprozess gegen Klimaaktivist*innen in Grevenbroich statt. Wenn in diesem Zuge die Stadt am 14.02. mit ein paar Kratzern hier und da, und einem blauen Auge aufwacht, werden sich die von Repression Betroffenen sicher auch freuen.

Lasst uns unsere Liebe zur Polizei zeigen, die sie durch Pefferspray, Schlagstöcke oder lange Tage in Gewahrsam schürten. Wenn Menschen im Morgengrauen so liebevoll von Hausdurchsuchungen geweckt werden. Lasst uns zeigen, dass der Schlamm von Lützerath so verliebt in sie ist, dass er sie auch jetzt nicht mehr los lässt.

Geben wir unserer Liebe zur Regierung Ausdruck, die sich in NRW doch so sehr in RWE verliebt hat, dass sie mit aller Kraft weiter Kohleabbau und andere Schweinereien durchsetzt.

Wir sind das Feuer, das sie nicht aufhalten können.

Wir sind die Steine, die schneller fliegen als sie gucken können.

Wir sind viele und wir sind niemand.