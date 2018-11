Hausverwaltung Delta Fonds Hannover mit Farbe angegriffen

In der Nacht auf den 10. November haben wir das Bürogebäude von Delta Fonds mit Farbe angegriffen.

Delta Fonds ist eine der größten Hausverwaltungen im Raum Hannover, in deren Angebotskatalog "Ermittlung und Umsetzung möglicher Mieterhöhungen" steht und die verspricht: "Der Werterhalt und die bestmögliche Rendite Ihrer Wohn- oder Gewerbeimmobilien stehen für Delta Fonds an erster Stelle". Sie stehen somit für die kapitalistische Verwertung von Wohnraum und die Durchsetzung von Kapitalinteressen vor den Bedürfnissen von Menschen.Damit sind wir nicht einverstanden! Deshalb haben wir Farbbomben auf ihre glatte Fassade geworfen und an ihre Eingangstür gesprüht: "Keine Rendite mit unserer Miete".

Denn: Wir stellen uns wohnen ganz anders vor: Nicht rentabel, sondern selbstorganisiert, solidarisch und bedürfnisorientiert.Wir treten der Verdrängung von Menschen aus ihren Vierteln entschlossen entgegen. Wir wollen nicht nur arbeiten, um unsere Miete bezahlen zu können, wir wollen keine Stadt, in der Menschen, die "nicht ins Stadtbild passen" verdrängt werden.Gegen Gentrifizierung und die, die sie vorantreiben!

Solidarität mit allen Mietenkämpfen weltweit!