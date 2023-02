Auch 2023 auf den Wartberg!

Der 1989 gegründete rechtsradikal-völkische Verein „Freundeskreis ein Herz für Deutschland e. V.“ (FHD) strebt eine Vereinigung aller rechten Parteien an, um, nach Aussagen führender Mitglieder, auf der Basis dieser Einigung die Beseitigung des demokratischen Rechtsstaats voranzutreiben. Auch wenn der „FHD“ in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung verloren hat und es mittlerweile weit größere Bedrohungen wie beispielsweise die AfD gibt, gilt es weiterhin wachsam zu bleiben und die faschistische Aktivitäten des „FHD“ nach Möglichkeit zu unterbinden. Mit der Veranstaltung versucht der „FHD“ seit jeher ein geschichtsrevisionistisches und verfälschendes Bild des deutschen Faschismus in der Bevölkerung zu verankern.

Uns ist jedoch klar, dass es nicht nur am 23. Februar wichtig ist, in Pforzheim gegen faschistische Kräfte auf die Straße zu gehen. Gerade hier, in einer Stadt, die schon seit Jahrzehnten immer wieder durch rechte Machenschaften und hohe Wahlergebnisse der „AfD“ von sich reden macht, ist es notwendig, sich jeden Tag im Jahr dauerhaft und nachhaltig gegen Alte- und Neue Rechte zu stellen und antifaschistische Strukturen von unten zu organisieren.

Auch Gruppen wie „Revolte Pforzheim“, welche sich in der Tradition der „Identitären Bewegung“ einreihen, müssen wir auf dem Schirm haben und aktiv gegen diese vorgehen.

Spätestens seit den Razzien in der Reichsbürgerszene, im Dezember 2022, sollte allen deutlich geworden sein, welche Rolle Rechte aus Pforzheim nach wie vor spielen und welche Gefahr von diesen ausgeht.

Aus diesen Gründen ist es wichtig, auch dieses Jahr wieder am 23. Februar gegen rechte und faschistische Kräfte in Pforzheim auf die Straße zu gehen. Gemeinsam mit den Antifaschist:innen des OAT Pforzheims wollen wir zeigen, dass linke Strukturen in Pforzheim wachsen und immer stärker werden.

Neben der Gründung des Offenen Antifaschistischen Treffens vor einem Jahr, wurde mit dem Linken Zentrum ein weiterer Stein im Aufbau starker linker Strukturen in Pforzheim gesetzt.

Dieser neuen Stärkung linker Kräfte wollen wir am Wartberg und in der Stadt Ausdruck verleihen, in Form von kämpferischen Protesten, welche sich den Rechten entgegenstellen.

Faschist:innen sollen und dürfen sich nicht in Pforzheim oder anderswo sicher fühlen.

Kommt daher am 23.02.2023 einmal mehr mit uns auf die Straße, um den Faschist:innen entgegenzutreten! Wir treffen uns um 17:00 Uhr am rex Kino in Pforzheim für die IgR Demo und anschließend um 18:00 Uhr am Bahnhofsvorplatz zur nichtlangefackeln Demo!

Kein Fußbreit dem Faschismus, 365 Tage im Jahr!