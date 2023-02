AfD aussperren - Geburtstagsparty stören!

Heute will die AfD in Königstein am Taunus ihren 10. Geburtstag feiern. Gründe, die AfD anzugreifen gibt es genug und sie wurden an anderer Stelle ausreichend beschrieben.

Deshalb haben wir heute Nacht den Eingang der Location mit Bügelschlössern versehen und hoffen, damit den Ablauf der Party zu stören.

Ausserdem schliessen wir uns dem Aufruf "Naziparty sprengen! Der AfD den zehnten Geburtstag vermiesen!" an. Treffpunkt für die gemeinsame Zuganreise aus Frankfurt ist um 14:35 am Hauptbahnhof auf Gleis 21.

Antifa bleibt Handarbeit!