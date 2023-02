THE PRICE FOR OUR FREEDOM! Autonomen Antifaschismus und linke Strukturen verteidigen – 1.000.000€ Trouble

Für jede/n Genoss*in und Gefährt*in und für jeweils jedes Jahr Knast, gibt es ab sofort 1 Million Sachschaden bundesweit!



Für jede Hausdurchsuchung / Razzia gegen linke Strukturen, Genoss*innen und Gefährt*innen, gibt es ab sofort 1 Million Sachschaden bundesweit!

Heißt also konkret, sollten im Antifa Ost-Verfahren für die vier Angeklagten insgesamt 17 Jahre Haft heraus kommen, macht das 17.000.000 Euro Sachschaden bundesweit. Die nächste Razzia in Freiburg: 1.000.000 Euro Schaden. Das nächste geräumte Projekt in Berlin: 1.000.0000 Euro Schaden. Let’s make some trouble!

Ein paar Anregungen für mögliche Ziele:

1. Strukturen von Neonazis und Rechten

2. Repressionsbehörden

3. Knast-Profiteure

4. staatliche Einrichtungen

5. Firmen und Unternehmen, welche mit staatlichen Repressionsbehörden kooperieren

6. Parteien

7. Werdet selbst kreativ, vielleicht ein Revival der Wagensportliga

Die Genoss*innen in Leipzig haben es in diesem Jahr vorgemacht, wie eine mögliche Reaktion auf Repression aussehen kann, dies wollen wir aufgreifen und rufen zur Nachahmung auf.1 2

Zudem halten wir das Urteil im Antifa Ost-Verfahren für einen zentralen Termin in unseren vielfältigen Kämpfen gegen Repression. Wir rufen für den Tag der Urteilsverkündung bundesweit dazu auf, sich die Straße zu nehmen und zu zeigen, dass diese neue Qualität der Repression unsere rote Linie ist! Sei es mit Spontandemostrationen oder militanten Aktionen in verschiedensten Städten. Des weiteren rufen wir dazu auf, am Tag-X im Antifa Ost-Verfahren nach Leipzig zu fahren.3 Uns ist bewusst, dass wir auf das aktuelle Verfahren in Dresden mit unserer Mobilisierung keinen Einfluss mehr nehmen können. Wir können allerdings das Verfahren zum Anlass nehmen, einen Preis für die Freiheit unserer Genoss*innen und Gefährt*innen zu setzen und ein Drohszenario für weitere Prozesse aufzubauen.

Staat und Kapital angreifen! Für die Freiheit!

Autonome Gruppen

1) https://de.indymedia.org/node/256041

2) https://de.indymedia.org/node/252727

3) https://tagxantifaost.noblogs.org/