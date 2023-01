Lützerath Autonomous Zone stays! We stand in Solidarity

Für Freiräume die Schutz bieten, statt Konzernen die Schutz verbreiten!

(Ein paar Zeilen)

Für Freiräume die Schutz bieten

Statt eine Politik die Konzernen Renditen mit Verbreitung von Schmutz gebieten.

Doch wir sind die Parasiten

Und lassen uns nicht verbieten

Zu tun und lassen was wir wollen

Was wir für richtig halten.

Nicht was wer uns sagt (eine Institution?!), was wir sollen

Nein, mensch kann uns nicht zurecht falten.

Anarchie, Freiheit und Gleichheit steht auf unseren Fahnen

Und das mit der Natur, was die Menschheit ist

Dazu gehört Verwurzelung zu den Ahnen?!

Du scheißt nicht da wo du frisst!

Großkonzerne in die Tonne kloppen

Bildet banden! Lasst Sie uns stoppen.

Das Dorf im Westen bleibt besetzt

Alles, alles wird zerfetzt!

LAZ in unseren Herzen, Köpfen, unsern Taten

Wir sind die gesähten Samen.

Lützerath Atonomous Zone stays!