[Kolumbien] Kommuniqué der FARC-EP zum Angriff der ELN

Die Provinz Arauca im Nordosten Kolumbiens erlebt derzeit eine Zuspitzung des bewaffneten Konfliktes. Ausgelöst wird dies durch einen hinterhältigen Angriff von Kämpfern der ELN auf ein Lager der FARC-EP, die sich derzeit im Waffenstillstand befindet. Diesen Zustand, dass sich die Einheiten der FARC-EP in Sicherheit wiegen und keine offensiven Aktionen ausführen, nutze die ELN scheinbar aus. Es gibt Meldungen über 11 getötete Personen, die meisten von der 10. und 28. Front der FARC-EP.

Ein erstes, durchaus provokatives und die Armee beschuldigendes, Kommuniqué der FARC-EP vom Zentralen Generalstab wurde zurückgenommen und ein neues an die Öffentlichkeit herausgegeben, welches wir hier dokumentieren. In dem Kommuniqué wird deutlich gemacht, dass die FARC-EP keine Eskalation des Konfliktes möchte und den bilateralen Waffenstillstand mit der kolumbianischen Regierung beibehält. Wir verweisen zudem auf den vorherigen Artikel zur Situation in Arauca und zum Agieren der ELN.

Kolumbien, 13. Januar 2023



Kommuniqué



Als Reaktion auf die Ereignisse vom 11. Januar in der Gemeinde Puerto Rondón, Arauca, erklärt der Zentrale Generalstab der FARC EP:



1. Wir entschuldigen uns bei der nationalen und internationalen Öffentlichkeit. Dies ist unsere offizielle Position, die Erklärung von vor wenigen Stunden war ein Entwurf. Absoluter Respekt vor dem renommierten Juristen der Moral Iván Velázquez.



2. Der Annäherungsprozess zwischen den Delegierten der FARC EP vor der nationalen Regierung hat Vertrauen in unsere Einheiten geschaffen, fest im Gebiet zu bleiben.



3. Das operative Umfeld wurde durch diesen hinterlistigen Angriff auf das Lager einer sich in Sicherheit wiegenden Einheit in einem Waffenstillstand ausgenutzt.



4. Das Waffenstillstandsprotokoll muss eine sofortige Trennung der Kräfte enthalten, um zu verhindern, dass sich die Streitkräfte und die nationale Polizei in Aktionen mit irregulären Kräften im Bereich der Fronten der FARC EP einmischen.



5. Die sofortige Umsetzung des vereinbarten lokalen Überwachungs- und Überprüfungsmechanismus würde weitere derartige Ereignisse verhindern.



6. Der gute Fortschritt der Annäherung an die nationale Regierung und die Bekanntmachung der in der vorherigen Sitzung erzielten Vereinbarung wird von dieser Überprüfung abhängen, um zu vermeiden, dass sich eine ähnliche Situation wiederholt.



Hochachtungsvoll,



Zentraler Generalstab