Logbucheintrag 16.10.18 Freibeuterschiff Berlin

Momentan wird hier an Board fleißig gearbeitet, das heißt geputzt, eingerichtet und das Konzept geschrieben. Alle tun das was sie am besten können und tragen so dazu bei, dieses Schiff zu einem Ort der Kunst, Unterhaltung, Ökölogie und des Zusammenkommens mit verschiedensten Projekten, Workshops und Veranstaltungen zu machen. Aktuell sind wir recht zuversichtlich, denn wir haben die Gesetze nicht gemacht und ein Mietvertrag ist nunmal wasserdicht. Einen tollen Anfang gab es bereits gestern in der großen Halle unter Deck, als Konny, Ben Galo und der Neuköllner Straßenmusiker Phillip ein spontanes Solikonzert gaben.

Andererseits ist da noch der Bebauungsplan Ostkreuz, nach dem die Rummelsburger Bucht, mitsamt all der Schiffe, Boote, Floße, Hütten und Zelte, welche vielen Menschen ein Unterkunft bieten, für einen Aquapark weichen soll. Es kann also gut sein dass unser lieber Schiffsschmiedt Harry noch eine tragende Rolle im Kampf um die Bucht spielen wird. Wie dem auch sei, wir träumen weiter und wollen den Traum leben, also geben wir unser Bestes um unser Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Morgen (17.10.18) um 09.00 Uhr kommt das Bauamt, um weitere Gespräche mit uns zu führen. Deshalb laden wir euch herzlich zum veganen Frühstück an Board ein. Kommt vorbei und bringt gute Laune mit.

Am Donnerstag (18.10.18) finden dann die "Reclaim Clubculture"-Demo statt. Wir würden uns über viele, viele Menschen freuen, die sich solidarisch zeigen und mit der Kulturscene und uns ein wichtiges Zeichen gegen den Bebauungsplan und die Gentrifizierung setzen.

Falls ihr uns unterstützen wollt, sind das die Dinge die wir immer gebrauchen können:

-Hundefutter

-Wasser

-Mate

-Bier

-Klopapier

-Reinigungsmittel

-Support

Desweiteren erklären wir uns solidarisch mit allen von Gentrifizierung bedrohten Projekten und Räumen, sei es die Potse, Drugstore, Liebig34, Rigaer94, Syndikat oder Mietwohnungen. Wir bleiben alle!

Mit freibeuterischen Grüßen

Ein Teil der Crew