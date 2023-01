Kurzbericht von der Kundgebung in Solidarität mit dem Meyda Volkshaus und Tahir Köcer

Grund für die Kundgebung vor dem Meyda Volkshaus waren mehrere Hausdurchsuchungen die am 22. Dezember 2022 in Nürnberg und Hannover stattfanden. Dabei wurde das Meyda Volkshaus von der Polizei durchsucht. Bei der Razzia richtete die Polizei erheblichen Sachschaden an Türen und Inventar an.

Im Raum Nürnberg wurde dabei der kurdische Aktivist Tahir Köcer festgenommen und in die JVA München verschleppt. Die Generalstaatsanwaltschaft München führt ein Ermittlungsverfahren nach §§129a, 129b StGB wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in oder Unterstützung der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gegen ihn.

Auf der heutigen Kundgebung wurde von einem breiten Spektrum der Nürnberger Linken ein klares Zeichen der Solidarität gesetzt.

Ein besonderes Highlight war der Chor der Falken, der während der Kundgebung das Solidaritätslied anstimmte und in das die andere Kundgebungsteilnehmer:innen begeistert einfielen.

Zum Abschluss wurde von den Kundgebungsteilnehmer:innen die Internationale gesungen.

Im Anschluss an die Kundgebung fand im Meyda Volkshaus eine Soli-Vokü statt, bei der zusammen gegessen und sich über die aktuelle Repressionswelle gegen die kurdische Bewegung ausgetauscht wurde.