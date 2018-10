(B) Glasbruch bei Padovicz-Hausverwaltungen

Factor verwaltet u.a. die Liebig34 und ist den meisten Mieter*innen als „inkompetent, unerreichbar und brutal“ bekannt. Die Factor Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH wurde 1996 gegründet. Geschäftsführerin und Gesellschafterin ist Andrea Tragsdorf, verheiratet mit dem ehemaligen Wirtschaftsstadtrat Friedrichshain, Tilo Tragsdorf, auch ehemaliger Geschäftsführer der Factor. In dem neuen Karlshorster Büro wurde gestern abend mit Steinen für Durchzug gesorgt und eine Solierklärung für die Liebig34 hinterlassen.

Am Hohenzollerndamm traf es den Neffen von Padovicz, Eliran Hessing, der mit seiner Frau Angelika die Hausverwaltung Vivo betreibt. Sie verwalten u.a. den Weidenweg 63 und haben gestern gegen 0:30 Uhr von der Polizei die Räumung des Hauses verlangt. Parallel wurden sie per Farbe in ihrer Nachbarschaft bekannt gemacht. Hessing ist Räumungen gewohnt. Im Mai berichteten Mieter*innen aus der Hauptstraße in Lichtenberg von Räumungen stiller Besetzungen. Schon 2012 berichtet Karla Pappel von Entmietungen in Treptow durch Vivo.

Der Kampf für den Erhalt der Liebig34 hat gerade erst angefangen.