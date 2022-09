this ist a call to climateaction

Der September ist da. Das bedeutet, das Lützerath nun vollständig auf dem Papier RWE gehört. Ein Energie-Konzern besitzt ein Dorf, um es zu zerstören... absurd.

In wessen Hand die ZAD Rheinland aber eigentlich liegt haben die Menschen hier in den letzten Tagen nochmal klar gemacht, so gab es verschiedene Aktionen; es wurden weitere Barrikaden gebaut, Material "geerntet" und sich auf dem Tagebau-Vorfeld breit gemacht. Denn dort gibt es nicht nur Barrikaden, die RWE Securitys davon abhalten uns dort zu nerven, sondern seit der letzten Nacht steht auch die erste feste Struktur dort!

Wir wissen was auf uns zu kommt, der Schmerz und die Erfahrungen aus der Hambi- und Danni-Räumung wurde nicht vergessen! Und wir werden für unsere Gefallenen Gefährt:innen weiter machen. Damit wir diesen Kampf aber erfolgreich angehen können brauchen wir euch. Egal ob mit Aktionen in den Städten, dezentral im Rheinland oder hier vor Ort. Werdet aktiv, organisiert euch und tragt die Revolution aus Lützerath in den letzten Winkel dieses düsteren Landes. Gerade in Zeiten in denen Energie- und Klimaproteste antikapitalistisch und antifaschistisch sein müssen, weil zu viele liberale und rechte Kräfte versuchen sie zu vereinnahmen.

Die Fakten liegen auf dem Tisch, setzen wir sie handfest um. Und erfinden die Klimabewegung neu, den es braucht dringend einen Schnitt zum Staat und demokratisch legitimierten Protestmitteln. Keine Forderungen mehr, keine Verhandlungen mehr. Klimabewegungen in die Offensive!

Die Demo von Keyenberg nach Lützerath sollte der erste Schritt für uns sein. Kommt am 3.9. nach Keyenberg.

Chaos in die Städte.

Das Rheinland zu unserem Spielplatz machen.

Lützerath zur unräumbaren Festung machen.

- Autonome Gruppe Anarchist:innen aus der ZAD Rheinland am 31.9.22

PS: uns ist bewusst: Große Reden schwingen ist einfach, es muss dann auch revolutionäres Handeln folgen.

Aktionsmaterial:

https://militanz.blackblogs.org/42/

https://archive.org/details/EcodefenseAFieldGuideToMonkeywrenching_201802

Text zu Forderungen:

https://anarchistischebibliothek.org/library/crimethinc-warum-wir-keine-...