Rechte Medien auf dem Vormarsch

Auch kleinere Hetzportale wie Faktum oder Politik24 profitieren von dieser Entwicklung und spielen inzwischen einträgliche Geldsummen ein, mit denen die rechte Propaganda weiter verbreitet wird.

Das alle zwei Monate erscheinende IB-Lifestyle-Magazin “Arcadi” hat sich inzwischen zum heimlichen “Men’s Health” für PatriotInnen entwickelt. Unterstützt wird diese Medienmache u.a. durch die 1-Prozent-Bewegung, ein rechtes Netzwerk, das Lobbyarbeit gegen Masseneinwanderung betreibt. Eine wirklich erschreckende Entwicklung.

All das ist nicht neu. Vorbild für all dies ist die amerikanische Alt-Right-Bewegung. Breitbart machts vor. Nachdem Breitbarts Expansion auf den europäischen und deutschen Markt bisher kläglich scheiterte, scheint nun ein neues braunes Hetzportal seinen Deutschlandstart vorzubereiten.

Unabhängig, schonungslos, kritisch? Wohl kaum!

In bekannt hetzerisch-plakativer Bild- und Textsprache präsentiert sich die Seite “wahrewelle.tv” seit Kurzem im Internet und sogar im Straßenbild. Allein der Name macht deutlich, dass es hier mitnichten um die Wahrheit geht. Was dieses Seite unter dem Slogan “Unabhängig, schonungslos, kritisch” versteht, macht ein Blick auf die Homepage deutlich. Ein hetzerischer Trailer schürt gezielt Angst vor Geflüchteten, verbreitet abstruse Theorien und verspricht, wie so oft, die einzig wahre Wahrheit zu kennen. Dass es sich dabei um eine breiter angelegt Kampagne handeln muss, bei der offenbar auch genügend Geld im Spiel ist, machen die Plakatierungen deutlich. Alle noch so sinnfreien Motive werden von der Seite auch als Download angeboten und es lässt sich erahnen, dass Sprüche wie “Glaube nicht, was du hörst – sieh, was du weißt.” den Nerv der Ottos treffen werden. Auch der Titel des auf der Webseite gezeigten Videos “Immer weniger Deutsche in Großstädten” macht klar, was diese Seite möchte. Hetze verbreiten!

Das Online-Angebot von “Wahre Welle” soll nach eigenen Angaben am 25.6. starten, was einen weiteren Schritt zur Normalisierung von rechtem Gedankengut bedeutet. Einhergehend mit einer gesellschaftlich tolerierten Kommerzialisierung und Vermarktung rechter Positionen. Dagegen gilt es entschlossen vorzugehen.

Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda!

Gegen Breitbart, Wahre Welle und andere rechte Hetze!