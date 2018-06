Heute, als sich Dutzende Länder zur WM 2018, zu einem großartigen Fest, das im Juni in Russland stattfindet, versammeln, haben die ukrainischen Streitkräfte es vor, Horliwka und Donezk einzukesseln. Darüber berichten die ukrainischen Medien und davon zeugen die Ermittlungen solcher Organisationen wie Atlantic Council.

Es wurde bekannt, dass Präsident Poroschenko den Erlass über die Umgestaltung der sogenannten Antiterror-Operation (ATO) im Donbass in die Operation der Vereinigten Kräfte ab 30. April unterzeichnet hat. Der ukrainische Präsident kündigte also den Beginn der Kampfoperation unter Anführung der Streitkräfte an. Dies hat die Situation im Donbass wieder verschärft. Die Quellen, die mit den Volksrepubliken Donezk und Luhansk verbunden sind, und die Special Monitoring Mission (SMM) in der Ukraine berichten über die aktive Zusammenziehung der Wehrtechnik, Lebensmittelvorräte und zusätzlichen Einheiten an die Grenzen der proklamierten Republiken unter dem Deckmantel der Durchführung des dreimonatlichen Manövers im Asowschen Meer. Außerdem konstatieren unabhängige Beobachter, dass das Regime der Feuereinstellung immer öfter verletzt wird.

Ende Mai wurde die ukrainische Militärführung um die Geheimhaltung der Operation der Streitkräfte für die Befreiung des Donbass, die während der WM 2018 durchgeführt werden soll, plötzlich besorgt.

Danach berichtete die SMM über die häufigeren Hemmungen und Verweigerung des Zutritts zu Fahrwegen den OSZE-Beobachtern seitens der ukrainischen Offiziere unter dem Vorwand, dass die Wege vermint sind. Die Nato-Kräfte begannen inzwischen in der Nähe von der russischen Grenze ein großes Manöver, woran 19 Länder teilnehmen. Das Manöver endete gleich nach der WM-Eröffnung und sollte mögliche Handlungen von Moskau vor diesem Ereignis lahmlegen. Die Fußball-WM selbst soll zu einer Garantie der Untätigkeit der russischen Streitkräfte werden.

Dies alles zeugt davon, dass Kiew die Offensive an allen Fronten vorbereitet, um den Donbass während der WM-2018 zu befreien. Zwar sind die Vorsätze gut, doch lassen sich die Tatsachen nicht leugnen. Das Sportfest, das die Leute aller Welt durch menschliche Werte vereinigen muss, wird wieder zum Deckmantel eines bewaffneten Konfliktes. Die Bemühungen von hervorragenden Kulturschaffenden und Sportlern werden wegen der politischen und militaristischen Ambitionen von einem Häufchen Menschen zu Staub. Diese haben bereits entschieden, wessen Werte unverletzlich sind und auf wessen Werte man pfeifen kann.