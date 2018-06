Feiern ohne WM - Kampagnenstart

Die Zeit der Fußball-WM ist eine Zeit des Patriotismus und verstärkter rechter Hetze. Neben grölenden Deutschland-Fans mit Nationalflaggen im Gesicht, ist auch die Zelebrierung einer deutschen Mannschaft, die mit tobendem Beifall und in Begleitung der Nationalhymne verehrt wird, in der "Mitte" der Gesellschaft angekommen. Dies führt zu einer Stimmung in der vermehrt Gewaltstraftaten dokumentiert werden. Steigende häusliche Gewalt nach gewonnen oder verlorenen Spielen, ist dafür nur ein trauriges Beispiel. Auch rechte Straftaten, wie das Zeigen des Hitlergrußes oder Gewalt und Hetze an Menschen mit Migrationshintergrund häufen sich. Nicht zuletzt treibt die WM und der mit ihr sich "normalisierende" Patriotismus den Rechtsruck der Gesellschaft ein großes Stück voran.

Auch unter der Industrie, die hinter der WM steckt, leiden tausende von Menschen. Die FIFA als maßgebende Vereinigung zur Organisation dieses Massenevents steht zurecht in der Kritik. Mafia-ähnliche Strukturen führen in den austragenden Ländern zu Armut, Folter, moderner Sklaverei und Tod. Dafür sind Menschen in Brasilien, Südafrika, Qatar und Russland nur die jüngsten der zahlreichen Beispiele.

Da diese Zusände weder tragbar, noch feierlich sind, starten wir heute eine Kampagne: Feiern ohne WM! Wir haben einen Blog erstellt: https://feiernohnewm.blackblogs.org. Dort findet ihr eine Karte mit Locations, in denen ihr nicht mit der WM belästigt werdet. Außerdem stellen wir euch interessante Dokus und Links zum Weiterlesen sowie eine Übericht mit Terminen bereit.

Die Karte soll in möglichst vielen Städten WM-freie Locations aufzeigen. Dafür brauchen wir eure Hilfe! Auf dem Blog könnt ihr euch Flyer, Sticker und Plakate herunterladen. Fragt in euren Städten coole Kneipen, Cafés, Infoläden an. Sie können sich bei uns unter: feiernohnewm[at]systemli.org melden und wir packen sie auf die Karte.

Gerne nehmen wir auch Veranstaltungshinweise auf den Blog auf, wenn es um die WM, die FIFA, Nationalismus, Patriotismus, Russland oder ähnliche Themen geht. Schreibt uns einfach und verbreitet den Blog über eure Kanäle.

Lasst uns gemeinsam zeigen, dass vom 14.06.-15.07. nicht die WM die Straßen und Lokale dominiert, sondern wir! Denn wir haben keinen Bock auf Patriotismus!