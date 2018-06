AZ Köln bleibt!!! AZ Cologne rimane !!! AZ Cologne se queda !!! AZ Cologne reste !!! Η AZ Κολωνία παραμένει !!!

Die Verhandlungen mit der Stadt Köln um die Zukunft des AZ´s sind

vorerst gescheitert. Weder wird in den Verhandlungen ergebnisoffen über

einen möglichen Verbleib des AZ´s an Ort und Stelle diskutiert, noch

werden echte Alternativen angeboten. Damit steht das AZ als einer der

wenigen selbstverwalteten und unkommerziellen Räume für Politik und

Kultur in Köln vor dem Aus.

Doch das werden wir nicht hinnehmen. Es ist Zeit, dass wir zeigen, was

passiert, wenn die Stadt uns das AZ nimmt!

Kommt am 22.06 um 20 Uhr (pünktlich) massenhaft zum Zülpicher Platz und

zeigt der Stadt, dass wir uns nicht einfach so vertreiben lassen. Bringt

Freund*innen, Transparente, Farbe und Lust auf Action mit und achtet vor

Ort auf weitere Ankündigungen. Lasst uns den Zülpicher Platz zu unserem

Platz machen!

In diesem Sinne: Auf die Straße, fertig, los. Kein Tag ohne Autonomes

Zentrum!

Le trattative con la città di Colonia per il futuro dell'AZ sono

fallito per il momento. Né sarà aperto nei negoziati

una possibile ubicazione delle AZ discusse sul posto, ancora

vere alternative sono offerte. Quindi, l'AZ è uno dei

pochi spazi autonomi e non commerciali per la politica e

Cultura a Colonia prima della fine.

Ma non lo accetteremo. È tempo di mostrare cosa

succede quando la città ci porta dall'AZ!

Viene il 22.06 alle 20 orologio (puntuale) alla rinfusa a Zülpicher place e

mostra la città che non possiamo semplicemente guidare. portare

Amici, banner, colore e voglia di agire con e rispetta

Posto per ulteriori annunci. Prendiamo la Zülpicher Platz alla nostra

Fai spazio!

In questo senso: sulla strada, preparati, vai. Nessun giorno senza autonomia

Centro!

Las negociaciones con la ciudad de Colonia para el futuro de la AZ son

fallado por el momento. Ninguno de los dos estará abierto en las negociaciones

un posible paradero de los AZ discutido en el lugar, aún

se ofrecen alternativas reales Por lo tanto, el AZ es uno de los

pocos espacios autónomos y no comerciales para la política y

Cultura en Colonia antes del final.

Pero no aceptaremos eso. Es hora de que demostremos qué

sucede cuando la ciudad nos lleva al AZ!

Viene el 22.06 a las 20 horas (puntuales) a granel al lugar de Zülpicher y

muestra a la ciudad que no podemos simplemente alejarnos. llevar

Amigos, pancartas, color y deseo de acción y respeto

Lugar para más anuncios. Déjanos llevar la Zülpicher Platz a la nuestra

¡Haz espacio!

En este sentido: en el camino, prepárate, ve. Ningún día sin autonomía

Centro!

Les négociations avec la ville de Cologne pour l'avenir de l'AZ sont

échoué pour le moment. Aucun ne sera ouvert dans les négociations

un possible localisation des AZ discutés sur place, toujours

de vraies alternatives sont offertes. Ainsi, l'AZ est l'un des

peu d'espaces autonomes et non commerciaux pour la politique et

Culture à Cologne avant la fin.

Mais nous n'accepterons pas cela. Il est temps de montrer ce que

arrive quand la ville nous prend l'AZ!

Vient le 22.06 à 20 heures (ponctuel) en vrac à la place Zülpicher et

montre la ville que nous ne pouvons pas simplement chasser. apporter

Amis, bannières, couleurs et désir d'action avec et respect

Placez pour plus d'annonces. Laissez-nous prendre la Zülpicher Platz à la nôtre

Faites de la place!

En ce sens: sur la route, préparez-vous, allez-y. Pas de jour sans autonomie

Centre!

Οι διαπραγματεύσεις με την πόλη της Κολωνίας για το μέλλον της ΑΖ είναι

απέτυχε προς το παρόν. Ούτε θα είναι ανοικτό στις διαπραγματεύσεις

μια πιθανή τοποθεσία της ΑΖ που συζητήθηκε επί τόπου, ακόμα

προσφέρονται πραγματικές εναλλακτικές λύσεις. Έτσι, η ΑΖ είναι μία από τις

λίγοι αυτοδιοικούμενοι και μη εμπορικοί χώροι για την πολιτική και την κοινωνία

Πολιτισμός στην Κολωνία πριν από το τέλος.

Αλλά δεν θα το δεχτούμε. Ήρθε η ώρα να δείξουμε τι

συμβαίνει όταν η πόλη μας φέρνει την Α-Ω!

Έρχεται στις 22.06 σε 20 ρολόι (ακριβής) χύμα σε Zülpicher θέση και

δείχνει την πόλη που δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε. φέρω

Φίλοι, πανό, χρώμα και επιθυμία για δράση και σεβασμό

Θέση για περισσότερες ανακοινώσεις. Ας πάρουμε το Zülpicher Platz στη δική μας

Κάνε χώρο!

Με αυτή την έννοια: στο δρόμο, παίρνετε, πηγαίνετε. Δεν μέρα χωρίς αυτονομία

Κέντρο!

