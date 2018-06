[VS] Gegen den Bundesparteitag der AfD in Augsburg

Seit den Bundestagswahlen 2017 ist die extrem Rechte Partei als drittstärkste Fraktion im Bundestag und ist in fast allen Bundesländer im Landtag vertreten. Mehr medialen Öffentlichkeit als zuvor, welche Höcke, Gauland, Weidel und Co mit gezielten Provokationen bedienen, so wie bei der Haushaltsdebatte im Bundestag als sie von "Kopftuchmädchen" und "alimentierte Messermänner", und "sonstigen Taugenichtse" redeten, die nichts dazu beitragen würden "unseren Wohlstand, Wirtschaftswachstum und Sozialstaat zu sichern". Mit ihren Sitzen in den Parlamenten bekommt die AfD zu dem öffentliche Gelder und die Möglichkeit eigene bezahlte Mitarbeiter ein zu stellen.

Beim jetzt anstehenden Bundesparteitag wollen die AfDler die Weichen für den weiteren Kurs der AfD stellen - und werden dabei mit Sicherheit in die gleiche Kerbe schlagen wie bisher. Die Debatten des Parteitag in Augsburg werden direkt ihren Einfluss auf die politische Linie der AfD hier vor Ort haben und in weiterer reaktionärer und rassistischer Stimmungsmache münden. Wirkliche Alternativen zu den bestehenden Problemen haben die Rechten für die Bevölkerung noch nie gehabt - wirkliche Antworten auf zu teuren Wohnraum, niedrige Löhne oder Arbeitslosigkeit sind von der AfD nicht zu erwarten. Was sie versuchen ist mit ihrer Hetze, gegen Geflüchtete und MigrantInnen, gegen Arbeitslose, mit ihrem reaktionären Frauenbild die Menschen die hier leben zu spalten.

Darum wird es in Augsburg am 30. Juni große und breite Proteste gegen den AfD-Parteitag geben. Auch wir vom Offenen Antifa Treffen rufen dazu auf und beteiligen uns an den Protestaktionen. Es gilt keinen Auftritt der AfD reibungslos über die Bühne laufen zu lassen und dort Protest zu organisieren und einzugreifen wo die AfD ihre weiteren Kurs bestimmt und ihre Strategie festlegt.

Aus Villlingen-Schwenningen gibt es eine gemeinsame Anreise. Für Infos zur Anreise komm Freitags ab 20 Uhr ins Linke Zentrum Mathilde Müller, zur Infokneipe am 15. Juni oder melde dich per Mail oder Facebook beim Offenen Antifa Treffen Villingen-Schwenningen.

Am 30. Juni- Auf nach Augsburg!

Gegen den Bundesparteitag der AfD!

Du möchtest mehr über die Proteste erfahren, dich in die Mobilisierung einbringen und mitfahren? Dann komm am 15. Juni in die Freitagskneipe im Linken Zentrum Mathilde Müller. Da wird für die Gegenaktivitäten gebastelt und gemalt, außerdem gibt es Infos zu den Protesten und der Anfahrt nach Augsburg. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt.

15. Juni | 20 Uhr | Linkes Zentrum Mathilde Müller | Jahnstr.47/1 Schwenningen

Aufruf Keine Ruhe den rechten Hetzern!