Solifoto aus Leipzig anlässlich der Bullenmorde

In den letzten Tagen ermordeten die Cops in Deutschland vier Menschen. Die Opfer waren POCs, wohnungslos, wurden zwangsgeräumt oder befanden sich in belastenden psychischen Situationen.

Trotz dessen, dass die Bullen dies genau wussten, gingen sie eskalativ vor, wandten Zwang an und töteten kaltblütig. Die Morde zeigen, dass die Polizei uns nicht schützt.

Eine Institution die das Kapital über den Menschen stellt, die im Interesse von Großkonzernen und dem Staat mordet, ist nicht unser Freund oder Helfer, sondern ein Bund von Mörder*innen und Faschist*innen und gehört abgeschafft!

Deshalb rufen wir alle Antifaschist*innen in Leipzig dazu auf, am Montag, dem 15. August, um 19 Uhr zu der Demonstration von CopWatch Leipzig am Rabet (Aldi) zu kommen!

No nation, no border, fight law and order!