Die aggressive Variante der Gefangenensolidarität – damit der Druck die Seite wechselt

Panagiotis Z.

Am frühen Samstagmorgen des 26. August 2017 ist es in der Umgebung der Polytechnio Universität in Athen zu Auseinandersetzungen zwischen ungefähr fünfzig Anarchist*innen und vielleicht doppelt so vielen Beamten der Bereitschaftspolizei gekommen. Ursächlich dafür ist die zu diesem Zeitpunkt seit einem Monat andauernde Untersuchungshaft von Panagiotis Z., der am 25. Juli 2017 vor der Wohnung eines Freundes verhaftet wurde.

Dutzende Zivilfahnder hatten sich auf die Lauer gelegt um den Anarchisten zu ergreifen. In dem Verfahren bedient sich die Polizei des in Griechenland nicht unüblichen Konstruktes eines „anonymen Hinweises“. Wie auch in anderen Verfahren, z.B Marfin Bank Fall oder im Fall des kürzlich nach fünf Jahren U-haft freigesprochenen Thasos Theofilou behauptet die Polizei einen Hinweis bekommen zu haben, der Panagiotis Z. für die Brandstiftung an einem Löschfahrzeug im Zusammenhang mit Unruhen bei einem Generalstreik 2012 verantwortlich macht. Kürzlich hatte bereits das skandalöse Urteil gegen Irianna für Unmut gesorgt, die ohne Beweise zu 13 Jahren Haft wegen ihrer Freundschaft zu einem freigesprochenen Anarchisten verurteilt wurde. Der Haftbefehl gegen Panagiotis Z. wurde wegen angeblicher Fluchtgefahr erlassen, weil das Gericht behauptet Panagiotis habe keinen festen Wohnsitz. Bereits bei seiner Vorführung vor dem Haftrichter kam es zu Auseinandersetzungen zwischen solidarischen Menschen und der Polizei.

Die Solidaritätsversammlung zu diesem Fall schreibt dazu in einem u.a. auf actforfree verbreiteten Text:

„Die Verhaftung des Genossen und der Zeitpunkt sind nicht zufällig. In einer Zeit, in der die soziale Mehrheit zunehmend von den Forderungen der ökonomischen Tyrannei versklavt wird und sich die sozialen und Klassenwidersprüche verschärfen, ist die staatliche Maschinerie aufgefordert einer Vielzahl von Herausforderungen zu begegnen, welche die heimische kapitalistische Normalität bedrohen, wozu die steigenden Aktionen der Anarchist*innen gehören, den inneren Feinden der Demokratie. Die Aufstände der Migrant*innen in Abschiebelagern und die anhaltende Mobilisierung in den griechischen Knästen sind Ausdruck des tobenden sozialen Konflikts. Die Menschen des Aufstands und der Anarchie, die sich nicht der linken Regierung ergeben haben und gefährliche Feinde von Staat und Autorität bleiben, werden von den Kräften des Regimes angegriffen, deren Interessen sich – trotz interner Konflikte – in der Bekämpfung der Anarchist*innen bündeln.

Folglich sind die Ausbreitung der aufständischen/revolutionären Aktionen im Stadtgebiet und die Versuche eine subversive Vision wieder aufzubauen unvermeidbar mit den verschiedenen politischen Kräften der Aufstandsbekämpfung und Counter-Revolution konfrontiert. Von der anti-anarchistischen Rhetorik der Politiker und Journalisten und dem Erscheinen Regime-freundlicher Gruppen von empörten Bürgern, bis zur Räumung von Squats und der vorbestimmten Verurteilung der Justizmafia gegen die politischen Gefangenen, wird hier versucht diejenigen einzuschüchtern, die Widerstand leisten, rebellieren, revoltieren – um so den Weg zur bevorstehenden Eskalation der Repression zu ebnen, mit Unterstützung durch die Unterwürfigkeit der friedlichen Zuschauer. Als Ergebnis gibt es gezielte Repression der diversen antistaatlichen Zusammenhänge, zu denen Panagiotis gehört.

Weit entfernt von der Logik ungerechter Behandlung und Gehorsam und gegen die Frage von Unschuld und Schuld, ist unsere Position klar. Wir stehen zu jenen, die mit Wut und Gewissenhaftigkeit gegen das existierende System der Unterdrückung und Ausbeutung kämpfen, gegen alle Formen der Autorität. Jeder Schlag gegen Einen von uns ist ein Schlag gegen uns alle und wird nicht ohne Antwort bleiben. Wir rufen zur Solidarität mit unserem Genossen Panagiotis Z. auf und zu Soliaktionen.“

In Folge dessen kam es dann auch am 29. Juli 2017 zu einem Angriff auf das Haus des Ministers Alekos Flabourari und seiner Bewacher am Rand des Stadtteils Exarchia. Dabei wurde ein Jeep der OPKE Spezialeinheiten mit Molotovs zerstört. Hier die Erklärung dazu:

„Anschlagserklärung zum Angriff auf Polizeieinheiten in der Voulgaroktonoustraße

Am 29. Juli haben wir mittags die Schweine der Militärpolizei in er Voulgaroktonoustraße angegriffen. Das leere Haus von Flambourari ist der Vorwand für ein Zeichen der Kontrolle und Stützpunkt von ELAS in der Gegend. Der Staat versucht fanatisch die Polizeiherrschaft in Exarchia durchzusetzen um einen Ausgleich zu den vermehrten selbstorganisierten Häuser und dem freien öffentlichen Raum zu schaffen. Ihre Vision ist es demonstrativ die Kader und Elite einer verkommenen Kultur in Umlauf zu bringen.

Die Kontrolle der Nachbarschaft ist Teil einer weiteren Repression gegen die Revolte. Innerhalb dieses Rahmens fügt sich auch die provokative Untersuchungshaft eines Kämpfers ein: Die von Panagiotis Z.

Verteidigen wir die Strukturen des Kampfes, der Gemeinschaft, unserer Viertel und unsere Gefährten mit jedem Mittel

Weder in Exarchia noch sonstwo, zerschlagt die Schweine in jedem Viertel

Freiheit für die gefangenen Kämpfer

Anwohner und Besucher von Exarchia“

Und als es der Bereitschaftspolizei am Samstagmorgen des 26. August nach drei Stunden nicht gelungen war die Unruhen vor der Universität zu beenden und sich die Angreifer*innen zurückzogen, revanchierte sich die Polizei der SyrizAnel Regierung am gleichen Abend noch mit der großzügigen Verbreitung von Gas in den umliegenden Straßen. Zuvor hatte es kleinere Scharmützel mit wenigen Vermummten gegeben. Anwohner*innen, die das aus der Ferne beobachteten wurden dann angegriffen.

Nach dem es von August bis Anfang September 2017 an den Rändern Exarchias fast täglich zu Angriffen auf die Bullen kam, wurde Panagiotis endlich freigelassen.

Diese Mobilisierung der teilweise fragmentierten Bewegung kam auch durch die Positionierung der Gefangenen zustande, der aus dem Knast einen offenen Brief schrieb:

Konstantinos (Dinos) Giagtzoglou

Ungefähr sechs Wochen nach der Freilassung von Panagiotis Z. wurde am 28. Oktober 2017 Konstantinos (Dinos) Giagtzoglou in Athen verhafte. Er ist ebenfalls ein in der anarchistischen Bewegung bekannter Genosse. Die Verhaftung erfolgte, als Dinos eine Wohnung aufräumte, dabei sollen Waffen gefunden worden sein. Vorwurf ist Mitgliedschaft in den CCF und das Versenden einer Paketbombe an den ehemaligen Premier Minister Loukas Papadimos. „Beweise“ sind DNA Gutachten und der Besuch von Dinos bei einem inhaftierten Genossen im Korydallos Knast 2013. Nach seiner Verhaftung erklärte Dinos, die Wohnung unter falschem Namen gemietet und die Waffen transportiert zu haben, als Teil der „revolutionären Solidarität. Die übrigen Vorwürfe bestreitet er.

Um ihn während der Untersuchungshaft zu isolieren, wurde Dinos in das 350 km von Athen entfernte Larissa verlegt, was Besuche erheblich erschwert. Ende Februar wurde er für einige Tage nach Korydallos gebracht, um im wegen Ausschreitungen bei einer Demonstration 2011 den Prozess zu machen. Das nutzte Dinos um am 21.02. hier einen Hunger- später einen Durststreik zu beginnen, mit dem er seine Rückverlegung nach Larissa verhindern wollte. Sein Antrag, in Korydallos zu bleiben, wurde von den Justizbehörden tagelang nicht bearbeitet und dann abgelehnt. Am 24. Februar wurde Dinos in seiner Zelle in Korydallos von einer EKAM Einheit (vergleichbar GSG 9) überfallen, verletzt und nach Larissa verschleppt.

Darauf brach ein Aufstand der anderen Gefangenen aus, die alle Flügel von Korydallos unter ihre Kontrolle brachten und die sofortige Rückkehr von Dinos forderten. Es kam auch zu Tumulten in den Knästen von Malandrino und Chania. Erst eine Ankündigung des Justizministeriums, den Fall erneut zu prüfen, veranlasste die Gefangenen wieder in ihre Zellen zu gehen. Inzwischen kam es, wie bei Panagiotis, jede Nacht in Exarchia zu Angriffen auf die Bullen, die ihre dortigen Stellungen nicht aufgeben können.

Dinos verbreitete unterdessen folgenden Brief:

„STILL ALIVE…

I am currently in Larissa prison after the police operation carried out by police special forces (EKAM) today at dawn in the first wing of Korydallos prison where I was transferred for court reasons. The cops invaded my wing and my cell, while I was bedridden as a hunger striker, after a faint episode I had in the evening, they carried me out of the prison building while beating me and threw me into the prisoner transfer vehicle. At this point, I resisted as much as I could while demanding my personal items (shoes, clothes, medicines, etc.) which I never got. They did not even allow me to take a bottle of water I had in my cell although they knew that my health was in bad condition due to my hunger strike. As far as I am concerned, I have to say that the authoritatian circles’ attempt to bend my morale will be for nothing…

“At the moment of commitment the entire universe conspires to assist you”

Johann Wolfgang von Goethe

“Those who restrain desire do so because theirs is weak enough to be restrained”

William Blake

First of all, my capture does not in any way imply my moral and political defeat. Since as long as I stand on my feet and breathe through my lungs, my values ​​and my principles are non-negotiable, because my decision to revolt against power will not be stopped by no dungeon and no “exile”. And this message is a promise to all comrades.

But it seems that my imprisonment alone, as well as my long-standing conviction, which has been announced by the investigating authorities (in the draft indictment it is stated that the acts I am accused of are punishable by a life sentence) are not enough for power. Authority wants, in addition to depriving me of my physical freedom, to impose an informal “exile” on me. Thus, prosecutor Raikou, instead of ordering my detention in Korydallos prison, where every person that is arrested in Athens is jailed while awaiting trial, “exiled” me to Larisa prison. An “exile” that aims to:

Firstly, to take me away from my friends and families, making their visits practically impossible, forcing my relatives to travel enormous distances crossing half the country burdening them physically and financially just to see me a few minutes behind glass.

Secondly, to alienate me from the complex and huge dossier of the case that keeps me in jail, as the lawyers are unable to travel to Larissa in order to have frequent and uninterrupted communication with me. Also, the very nature of the case file (thousands of pages in electronic form, video, etc.) makes it impossible even after so many months to be accessed from Larisa prison as there is no proper equipment.

Thirdly, to make it possible to supervise, control and severely restrict my communication with other imprisoned anarchists and comrades in solidarity with me, in an effort to isolate me.

Lastly, to basically condemn me before the trial in a state of forgetfulness, “forgotten in the warehouses of defective and redundant human goods”…

This practice of authority is not unprecedented. However, its strong implementation by the Greek state was evident during the two years 2010-2011, when the wave of suppression that resulted in the arrest of dozens of anarchist comrades was followed by their dispersion in prisons throughout Greece (Grevena, Malandrinos, Corfu, Trikala, Komotini, Domokos etc.) despite the fact that they were accused of the same deeds. A guide to this practice was the anti-insurrectional repressive method applied by other states abroad, like in Spain for example, where ETA fighters were transferred 700 kilometers away from the Basque country in order for them not to have prison visits or communication witch each other.

The informal “exile” in my case (without it being the only one that has taken place recently) seems to me to be a test of authority in view of the new Penal Code, as it is in some way a precondition for some of its provisions. In particular, authority reopens the subject of special detention conditions for anarchist prisoners. It has not been many months since the anti-criminal policy secretary of the Justice Department, Eftihis Fytrakis, stated that “no anarchist will come back to Korydallos prison”. Now my “exile” in Larissa, tomorrow the special wards for all political and unruly prisoners. Of course, the experimentation we have mentioned above is based on the gauging of our reactions, and especially the anarchists’ reflexes outside the walls and of the movements in solidarity with the struggles of the prisoners.

It is also no coincidence the fact that my transfer to Korydallos to be tried for another case (an arrest in clashes with the police after an anti-memorandum demonstration on 11 May 2011) took place just 1 day before the trial! This is indicative of the fast track procedures they want to implement in my case, as there are political pressures from the high levels of Dominion and their “justice” works on demand…

“The ethical resoluteness of one who abandons and attacks the power structures is a perception, a moment in which one tastes the beauty of one’s comrades and the misery of obligation and submission. “I rebel, therefore I am” is a phrase from Camus that never ceases to charm me as only a reason for life can do. In the face of a world that presents ethics as the space of authority and law, I think that there is no ethical dimension except in revolt, in risk, in the dream. The survival in which we are confined is unjust because it brutalizes and uglifies.”

Massimo Passamani

For all these reasons, I REFUSE to passively accept the state of “exile” and the transfers-abductions overnight. I stand fiercely opposed against these machinations with words and actions. Because my deep conviction is that our actions and attitude should not be trapped between the repression-anti-repression dipole but should permeate every aspect of our being, let my actions now be still another blare of attack aiming to open cracks of freedom in the multiple and multiform cells within society – prison. An attack, a product of rebellion, which, if it doesnt happen at present time, will never be a future option…

The fact that I am a prisoner of war in the Hellenic Republic does not mean that I left my dignity at the entrance of the prison and that I bent my knee. On the contrary, in prison, in the courtyard, in the cell, in the prisoner transfer vehicle, I carry on my pure passion for freedom, every single gesture of solidarity, every act of revolutionary complicity that lowers the walls of the prison and a decision to fight for anarchy TO THE END.

That is why, since 21/02/2018, I am on a hunger strike demanding that my transfer to Korydallos prison be formalized and my informal state of “exile” to be stopped. The first transfer request I had deposited since my first week in jail was rejected, confirming the decision of authority to put me in a “political quarantine” in Larisa prison in order to be forgotten here. But the power and will for the continuous anarchist rebellion is capable of overturning every decision of those who think they can rule our lives at no cost. No enemy of freedom is unapproachable and no imprisoned comrade is alone…

I also announce that from tomorrow, Sunday 25/2, I will start a thirst strike as an escalation from the hunger strike I’m already on. I thank from the bottom of my heart the thousands of prisoners in Korydallos prison who have today showed, that when they hurt and offend a single prisoner, they hurt and offend all of us. United we will win. Their strength gives me the strength to reach the end to win the fight I give.

MIND, SOUL AND BODY FOREVER IN THE STRUGGLE

IN SOLIDARITY WITH ALL POLITICAL PRISONERS IN GREECE

STRENGTH TO ALL MY BROTHERS AND SISTERS IN CHILE AND ITALY

STRENGTH TO THE ANARCHISTS WHO FACE THE REPRESSIVE MANIA OF THE RUSSIAN STATE

THE RIGHT BELONGS TO THOSE WHO REVOLT

VICTORY TO THE PRISONER’S STRUGGLE

AGAINST THE NEW PENAL CODE“

Konstantinos Giagtzoglou

24/02/2018