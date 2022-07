Denn an den Fakten hat sich schließlich gar nichts geändert: Atomenergie kann die Gaslieferungen aus Russland nicht ersetzen, kann das Klima nicht retten, verursacht tödlich strahlende Abfälle für die es nirgends eine sichere Lösung gibt, ist schlicht unwirtschaftlich - und mit jedem weiteren Reaktorbetriebstag steigt das Risiko eines schweren Unfalls... Wir bleiben dabei:Die Zukunft ist erneuerbar!

Unsere letzte Pressemitteilung dazu:„Atomkraft: Jeder weitere Deal ist einer zu viel“ (22. Juli) (https://www.bi-luechow-dannenberg.de/2022/07/22/atomkraft-jeder-weitere-deal-ist-einer-zu-viel/)

Die Anti-Atom-Radtour im Wendland

Seid dabei und radelt mit! Neueinsteiger:innen bitte mind. 30 Minuten vorher zu den genannten Treffpunkten kommen. Bitte macht vorher einen Corona-Schnelltest.

Donnerstag, 28. Juli 9:00 Uhr - Abfahrt in Lüneburg an der Universität

9:30 Uhr- Einstiegspunkt Bahnhof Lüneburg

10:30 Uhr - Infostopps in Wendisch Evern

13:00 Uhr - Infostopp an der Oldendorfer Brücke

13:45 Uhr - 15:45 Uhr - Mittagspause am Bahnhof Göhrde

15:45 Uhr - Einstiegspunkt an der Bushaltestelle Pommoissel

ca. 16:00 Uhr - Infostopp "Harlingen - Schienensitzblockaden"

17:30 Uhr - Ankunft im Quartier Freie Schule Hitzacker

19:00 Uhr - Filmabend im KUBA - Kulturbahnhof Hitzacker. Das Gorleben Archiv zeigt "Entlang der Castor-Strecke - Kurzfilme zu den Castor-Protesten".

Freitag, 29. Juli

8:00 Uhr – Freie Schule Hitzacker: Morgenrunde und Informationen für Neueinsteiger:innen

9:00 Uhr - Abfahrt in Hitzacker

10:00 Uhr - Kundgebung am Marktplatz Dannenberg mit der Fukushima Mahnwache Dannenberg

11:00 Uhr - Kundgebung am Castor-Verladekran in Dannenberg mit X-tausendmal quer

12:15 bis 14:15 Uhr – Mittagspause am Aussichtsturm Langendorf

15 Uhr – Ankunft und Kundgebung an den Atomanlagen Gorleben

Samstag, 30. Juli – Abschlussfest in Gorleben 10 bis 12:30 Uhr – Vorträge an den Atomanlagen, 3 Stationen zu 3 unterschiedlichen Themen mit der BI, dem Gorleben Archiv und Gorleben365/ X-tausendmal quer

15 bis 16:30 Uhr – Erzählcafé mit Kaffee und Kuchen im Gasthaus Wiese, Gedelitz: Zeitzeug*innen berichten vom Widerstand gegen die Castortransporte und gegen das Erkundungsbergwerk.

17 Uhr – Theater Freie Bühne Wendland:Kerstin Wittstamm spielt "Geschichte einer Tigerin" (https://www.freiebuehnewendland.de/produktionen/geschichte-einer-tigerin/) . Im Gasthof Wiese, Gedelitz

18:30 Uhr – Abschlußessen und geselliges Beisammensein.

Die Anti-Atom-Radtour wird organisiert von .ausgestrahlt.Auf deren Webseite findet ihr alle Infos inkl. einem Live-Tracking, wo sich die Radler:innen derzeit befinden. (https://www.ausgestrahlt.de/aktiv-werden/anti-atom-radtour-2022/anti-atom-radtour-nord/)

Atomkraft for ever

Passend zur aktuellen Debatte zeigt der Kulturverein Platenlaase im Rahmen der Ökofilmreihe am 2. August den Film „Atomkraft for ever“. Carsten Rau wirft einen Blick auf das ganz dunkle Kapitel der Atomenergie: den Kraftwerksrückbau und den atomaren Müll. Er zeigt die Problematiken, die mit dem Abriss eines Atomkraftwerks beginnen, mit der Suche nach "geeigneten Endlagern" weitergeht und bis zur französischen Atomindustrie führen, die den deutschen Atomausstieg als lächerlich verhöhnt und den Neubau von Kraftwerken vorantreibt.

Dienstag, 2.8., 19.30 Uhr, Kulturverein Platenlaase

Wir wünschen euch weiterhin einen schönen Sommer, bleibt gesund und bis bald!

Mit sonnigen Grüßen,

Jan Becker

für die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V.

