Frankreich: Brandstiftung an einem Vinci-Nutzfahrzeug in Solidarität mit Yvan

In der Nacht vom 7. auf den 8. Juli haben wir in der Rue Paul Hochart in l'Haÿ-Les-Roses(94) einen Transporter von Vinci in Brand gesetzt. Vinci ist aus vielen Gründen ein beschissenes Unternehmen, aber vor allem wegen der Tatsache, dass es Gefängnisse baut. In Solidarität mit Yvan (*), einem anarchistischen Genossen, der im Gefängnis von Villepinte inhaftiert ist und verdächtigt wird, verschiedene Autos angezündet zu haben, haben wir ein Fahrzeug dieser Firma angegriffen und angezündet.

Auch wenn diese Aktion die Ordnung der Dinge nicht umkehren wird, so wird sie doch zumindest einen Schraubenschlüssel in das Räderwerk einer greifbaren Herrschaftsstruktur legen. The targets are everywhere (**), let’s attack them!

Gedanken an alle inhaftierten Anarchisten

Brennt alle Formen der Herrschaft nieder!

Verwüstet die Gefängnisse und es lebe der Angriff!

(Übersetzung von https://actforfree.noblogs.org/post/2022/07/14/france-arson-of-a-vinci-u... , * https://kontrapolis.info/7624/ , ** https://list.noblogs.org/files/2021/07/FINALTARGETS-1.pdf )