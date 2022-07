Erklärung zu Brandanschlägen gegen den Generalsekretär der Polizeigewerkschaft und einen SKAI Journalisten in Athen

Unsere Angriffe erfolgten im Rahmen unserer Strategie, die in dem Slogan "Die Angst muss die Seiten wechseln" zum Ausdruck kommt. In den letzten 1,5 Jahren haben wir mit all unseren Kräften versucht, Personen ins Visier zu nehmen, die von ihrer Position aus das Personal der griechischen kapitalistischen Formation sind. Hochrangige Polizeibeamte, große Journalisten, Regierungsbeamte, Technokraten, die die Regierungspolitik planen, Richter, wurden zur Zielscheibe. Gleichzeitig haben wir Brandanschläge auf wirtschaftliche und politische Ziele verübt. Unsere Aktionen zielen darauf ab, eine klare Botschaft an diese Marionettenspieler zu senden. Diejenigen, die sich aus ihrer Position heraus an dem brutalen Angriff beteiligen, den der Kapitalismus auf alle Aspekte unseres Lebens entfesselt hat, stehen im Fadenkreuz der Direct Action Cells.

Ihre rechtfertigenden Erklärungen, der Schrecken, mit dem sie aus dem Bett springen, wenn sie die Explosionen der Sprengsätze hören, die wir in ihren Häusern platzieren, die verurteilenden Erklärungen der Parteien und der Medien zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die ermutigenden Kommentare unserer Leute, unserer Klasse, geben uns die Kraft, weiterzumachen. Mit unseren Aktionen versuchen wir, die Tradition und Praxis der direkten Aktion am Leben zu erhalten. Um deutlich zu machen, dass unsere Feinde Namen und Adressen haben. Um zu beweisen, dass unsere Dynamik größer ist, wenn wir unberechenbar werden, und um andere Aktivist*innen aufzufordern, unserem Beispiel zu folgen.

Die Auswahl den rechtsextremen neoliberalen Universitätsstudenten zum Ziel zumachen, waren nicht das Ergebnis einer Opferrolle und eines durch seine öffentliche Präsenz hervorgerufenen Ekels. Aris Portosalte verkörpert als Persona die extremsten Aspekte des neoliberalen Diskurses im Lande, und mit seiner schrillen Stimme fordert er die wohlwollenden Ohren des neoliberalen Publikums heraus und verführt es. Seine täglichen Tiraden sind nicht die Meinung eines Journalisten, wie er und diejenigen, die den Angriff auf sein Haus beklagten, es gerne darstellen würden, sondern das Ergebnis des politischen Fußabdrucks der Nea Dimokratia in Griechenland an der Spitze ihrer Denk- und Sprachproduktion, den Medien. Wie ein anderer Harlekin hat er eine führende Rolle an der Spitze der rechtsextremen Propaganda übernommen und erledigt die Drecksarbeit, die die politischen Kader der Regierungspartei oft vermeiden.

Er bringt den ideologischen und politischen Sumpf der neoliberalen Rechten in Griechenland am deutlichsten und schärfsten zum Ausdruck, ohne die kleinlichen politischen Ausflüchte der Mitverschwörer der Partei. Er tut dies in den Armen der Alafouzos-Informationsgruppe, wobei SKAI die grundlegende Krücke des neoliberalen Konservatismus in Griechenland und ein williges Siloam* für all jene Geschäftsinteressen ist, die entweder mit dem Unternehmen oder der Regierung im Einklang segeln. Portosalte hat dies selbst zugegeben, indem er behauptete, die SKAI-Gruppe folge dem angelsächsischen Modell, d.h. sie wähle die politische Partei der Nea Dimokratia, um die Interessen des Reeders zu vertreten, dem SKAI gehört. Genau diese Aussage bestätigt, was wir gesagt haben, als wir die Verantwortung für die Aktion im Haus von Kampourakis übernahmen.

"Die Meinungsfreiheit von Journalisten, die für die großen Fernsehkonzerne arbeiten, ist der größte Betrug, und jeder weiß das. Die Meinungsfreiheit in den Medien ist die Verteidigung der wirtschaftlichen und politischen Interessen ihrer Eigentümer".

Portosalte und seine Sympathisanten können herumstolzieren, so viel sie wollen. Für jeden Menschen, der versteht, dass Gewalt kein Monopol des Staates ist, war der Morgen nach dem Angriff auf sein Haus von einem angenehmen Grinsen begleitet. Die Arroganz bietet eine Illusion von Souveränität und Macht, die nicht zu erschüttern ist. Leute wie Portosalte haben ein großes Übermaß davon. Von der Position aus, die ihm seine Plattform bietet, streckt er täglich seine vulgäre Hand aus, um der Regierung und ihren befreundeten Wirtschaftsinteressen zu helfen, und mit der anderen wedelt er mit dem Finger in alle Richtungen, die die Dreistigkeit besitzen, sich nicht zu fügen. Aber er bleibt nicht nur dort, weil seine Arroganz ihn nicht los lässt. Er schändet das Andenken an die Toten, verunglimpft die sozialen und gewerkschaftlichen Kämpfe mit Schimpfworten, lügt erbärmlich und schamlos, um das rücksichtslose Ausbluten der ärmsten Bevölkerungsschichten und deren Terrorisierung durch seine uniformierten Gesinnungsgenossen zu verteidigen.

Die Rechten, die sich über den Brandanschlag auf sein Haus beschwerten, sprachen einmal mehr von Terrorismus gegen die Meinungsfreiheit. Wir antworten auf sie: Ja, dieser Anschlag hat ihnen Angst eingejagt, wenn auch nur für kurze Zeit. Einem verhassten Mitglied des vielschichtigen Bauwerks, das sie auf unserem Rücken errichtet haben, damit wir uns nicht gegen sie wehren können. Wir antworten ihnen auch, dass diese Aktion gerecht und notwendig war.

Der Angriff auf das Haus von Portosalte ist dem Gedenken an den unglücklichen Händler vor zwei Jahren in Thessaloniki gewidmet, den dieser Clown es wagte, in den Mund zu nehmen.

Der Angriff ist dem Gedenken an Zac Kostopoulos gewidmet, den Portosalte selbst als weiterer Telekommunikations-Staatsanwalt, vom ersten Moment seiner Ermordung an verfolgt und verurteilt hat.

Er ist allen Opfern der Brände des letzten Sommers in Nord-Evia und Attika gewidmet. Damit er es nicht noch einmal wagt, mit dem Schmerz derjenigen zu spielen, die durch das kriminelle und mörderische Management der Brände durch die Regierung auf die Probe gestellt wurden, und mit dem Finger abwertend auf sie zu zeigen. Wir hoffen, dass er sein Haus versichert hat, denn die Risiken seines Berufs bleiben real.

Dieser Angriff war eine Botschaft an ihn, zu lernen, sich auf die Zunge zu beißen, wenn er sich ironisch auf die Kämpfe der Lehrer*innen und aller anderen kämpfenden Kräfte bezieht. Die Kämpfe, die von der Arbeiterbewegung und der antikapitalistischen Bewegung geführt wurden und werden, um das Offensichtliche zu fordern, sind für sein schmutziges Mundwerk nicht geeignet. Der Angriff auf Portosalte war fair, damit er versteht, dass die Gewalt der Armut und des Elends, die diejenigen erleben, die mit 500 Euro auskommen und die seiner Meinung nach weder ein Auto noch Benzin brauchen, nur so beantwortet werden kann. Wir gehören zu ihnen, und wir erklären ihm, dass das Benzin, das gekauft wurde, um es in den Motor und dann in sein Haus zu füllen, trotz der gestiegenen Benzinpreise jeden Cent wert war. Daraus soll er eine Lehre ziehen. Nichts bleibt unbeantwortet.

Als Antwort auf seine Proteste, dass er keinen Polizeischutz mehr genieße, da die Schichten der Polizeibeamten nicht mehr ausreichen, aber auch auf die Bitten der Studenten der anderen Partei um Polizeischutz für ihn und andere Journalist*innen der SKAI-Gruppe wegen unserer Angriffe, unterbreiten wir unseren eigenen Vorschlag. Bleiben Sie konsequent in Ihrer neoliberalen Ideologie und engagieren Sie private Sicherheitsfirmen. Da Ihre Antworten auf alle sozialen Fragen eher Privatisierungen und staatliche Ausgabenkürzungen sind als Sozialpolitik für die ärmeren Schichten, fordern wir Sie auf, nicht für Ihre eigenen Bedürfnisse die Gelder der Steuerzahler*innen in die Hand zu nehmen, sondern um eine kleine Gehaltserhöhung von Alafuzos zu bitten, der Sie bezahlt, um Ihre Sicherheitskosten privat zu decken.

Unser Angriff auf das Haus des Generalsekretärs der Polizeigewerkschaft und das Verbrennen seines Fahrzeugs ist ein Akt der Vergeltung gegen Staatsterrorismus und Repression. Es ist unsere politische Entscheidung, bei jeder Gelegenheit hochrangige Polizeibeamt*innen und Polizeigewerkschafter mit einer öffentlichen Plattform ins Visier zu nehmen, die entweder noch im Dienst sind oder in den Ruhestand gegangen sind und für ihre Leistungen bekannt sind. Dies ist die minimale Antwort auf die repressive Politik, die die Regierung der Nea Dimokratia in einer Reihe von Fragen von öffentlichem Interesse betreibt. Es ist unsere Antwort auf ihre Absicht, das Universitätspolizeigesetz umzusetzen. Es ist unsere Antwort auf den Mord an Nikos Sampanis durch die Polizei. Es ist unsere Antwort auf die Umsetzung des verabscheuungswürdigen Gesetzes zum Verbot von Demonstrationen. Was diesen "Gewerkschafter" und diejenigen, die wir in der Vergangenheit ins Visier genommen haben, betrifft, so brauchen wir uns nicht zu wiederholen, da wir in unseren früheren Schriften ausführlich über ihre verachtenswerte Rolle berichtet haben. Was wir betonen möchten, ist, dass Polizei-"Gewerkschafter" wie dieser Abschaum, eine besondere Rolle in der Institution spielen, die als Polizeikomplex bezeichnet wird. Ihre Aufgabe ist es, durch ihre institutionelle Rolle und die Sichtbarkeit, die sie in den Medien genießen, die Umsetzung noch härterer Maßnahmen, noch repressiverer Gesetze und noch größerer Straffreiheit für die Polizeibehörden zu fordern.

Der Grund, warum sie so häufig in unserem Fadenkreuz stehen, ist also genau dieser. Weil sie die führenden Mitglieder des Polizeiapparats sind, die, kurz gesagt, die Umwandlung der Gesellschaft in eine Polizeikolonie fordern, in der alles bestimmt, alles kontrolliert und von ihnen und ihrer Führung verwaltet wird. Wo die Antwort auf alle Fragen Repression, Kontrolle, Polizeistaat sein wird. Wo sie ihren unmoralischen Beruf ohne ein Fünkchen Zurückhaltung ausüben und niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen müssen. Die Antwort, die wir geben wollen, indem wir sie ins Visier nehmen, ist, abgesehen davon, dass wir die Angst auf ihre eigene Seite verlagern, wenn auch nur für einen Moment, auch Teil eines radikalen politischen Gesamtkonzepts. In einem Konzept, das den Kampf gegen staatliche Repression in den allgemeineren Kampf für die Zerstörung seiner Matrix, nämlich des kapitalistischen Systems, einordnet. Der Kampf um mehr Freiraum im erstickenden kapitalistischen Umfeld wird entweder radikal sein und auf den Sturz des Systems abzielen oder er wird dem Märchen vom Kapitalismus mit menschlichem Antlitz ein Alibi geben. Ein Märchen, das einst die Unwissenden "verführen" konnte, heute aber eine ferne und gefährliche Utopie zu sein scheint.

In den Tagen, in denen wir unsere Aktionen durchgeführt haben, ist ein harter und schmerzhafter Kampf des anarchistischen Hungerstreikenden Giannis Michailidis im Gange. Michailidis befindet sich seit dem 23. Mai im Hungerstreik, um seine Freilassung zu erreichen. Eine Freilassung, auf die er seit 6 Monaten Anspruch hat, nachdem er 8,5 Jahre lang in "Strafvollzugsanstalten" inhaftiert war. Es ist ein Kampf, der den Ausnahmestatus der politischen Gefangenen ins Fadenkreuz rückt. Ein Regime, das auf alle undisziplinierten Gefangenen ausgedehnt wird, mit der Begründung, dass sie im Verdacht stehen, in unbestimmter Zukunft neue Straftaten zu begehen. Unser Ziel ist es, das Regime des Schweigens über den Hungerstreik von Michailidis aufzuheben, das darauf abzielt, ihn zu beseitigen, ohne dass es zu gesellschaftlichen Reaktionen kommt, die dies verhindern. Der Körper des Hungerstreikenden ist eine Barrikade und wir kämpfen gemeinsam mit ihm für die Erfüllung seiner Forderung. Wir fordern seine sofortige Freilassung, um seine Folter zu beenden, bevor er irreparable gesundheitliche Schäden davonträgt. Wir wenden uns gegen die Justizputsche und staatlichen Machenschaften, die hungerstreikende politische Gefangene im Gefängnis halten, während reuelose Polizistenmörder und Vergewaltiger der High Society freigelassen und gedeckt werden.

Solidarität mit dem Mitglied der Anarchistischen Aktionsorganisation Thanos Xatziangelou und der Anarchistin Georgia Voulgari, die sich aus Solidarität mit dem Genossen Giannis Michailidis seit einer Woche im Hungerstreik befinden.

Sofortige Freilassung von Panos Kalaitzis, der wegen seiner sozialen Beziehungen im Gefängnis sitzt.



Solidarität mit den politischen Gefangenen Vaggelis Stathopoulos und Dimitris Hatzivassiliadis, die vor dem Berufungsgericht in Athen im Fall der Organisation der Revolutionären Selbstverteidigung angeklagt sind. Wir kämpfen für die Freilassung von Vaggelis aus dem von der Anti-Terror-Polizei angelegten Komplott und unterstützen die Verteidigung des revolutionären Kampfes im Gerichtssaal.

Solidarität mit Fotis D. und Iasona R., die wegen des Angriffs auf die Verkehrspolizei von Piräus inhaftiert sind.

Solidarität mit dem Mitglied des Revolutionären Kampfes Pola Roupa, der der ihr zustehende reguläre Urlaub verweigert wird, weil sie durch die Veröffentlichung von Büchern zur revolutionären Theorie beigetragen hat.

Solidarität mit allen politischen Gefangenen mit langen Haftstrafen in der ganzen Welt.

Direct Action Cells

(Übersetzung von https://abolitionmedia.noblogs.org/post/2022/07/06/incendiary-attacks-on... , Source: https://www.athens.indymedia.org/post/1619680/ *Siloam’s pool is famous as the place where Jesus, walking with his disciples, noticed a man who was born blind. He then decided, out of mercy and compassion, to make the man whole even though the person was not asking to be healed.)