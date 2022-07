Frankfurt a. M.: Fight the state and burn all prisons! Amtsgericht in Frankfurt-Höchst mit Spruch verschönert

Im Herbst 2020 haben viele verschiedene Aktionsgruppen der Klimagerechtigkeitsbewegung begonnen, sich im ganzen Bundesgebiet von Autobahnbrücken abzuseilen. Die Aktionen richteten sich gegen die Rodung des Danni und den weiteren Ausbau von Autobahnen in DE.

Nun sind die Menschen angeklagt und werden nun nach und nach verurteilt. Dabei wird deutlich, wie willkürlich der Staat vorgeht. Die vorherigen Urteile von anderen Aktivisti sind noch verhältnismäßig mild ausgefallen (Geldstrafen, Einstellung mit Auflage). In diesem Fall aber forderte der Staatsanwalt Gert Rippen, der kleine Stiefellecker, 9 Monate Haft auf drei Jahre Bewährung. Die beiden Angeklagten wurden zu 7 Monaten Haft auf drei Jahre Bewährung verurteilt. Sie sind in Berufung gegangen und das Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig.

Wir sind wütend über dieses Urteil, jedoch wundert es uns nicht. Offensichtlich haben diese Aktionen einen wunden Punkt getroffen. Wir werden weiter Aktionen gegen diesen kapitalistischen Staat machen, der unsere Leute für legitimen Protest kriminalisieren und einsperren will. Weder lassen wir uns von Geldstrafen noch vom Knast einschüchtern.

Freedom will blossom in the ashes of the prisons! All cops are targets! Against every judge and every state!