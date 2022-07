Übersetzungen vom 44. Tag des Hungerstreik von Giannis Michailidis

Am Dienstag, den 5. Juli, wurde zu einer Kundgebung gegen die Freilassung von Korkoneas (Bulle, der Alexis ermordet hat) aufgerufen. Die Versammlung wurde um 20.00 Uhr an der Kreuzung von Messolongiou und Tzavella einberufen. Die Resonanz der Menschen war sehr groß, und es wurde beschlossen, einen Marsch durch die Straßen von Exarchia zu veranstalten. Der Puls war von Anfang bis Ende hoch, und es wurden ständig Parolen gerufen, um zu zeigen, dass "Gerechtigkeit" eindeutig klassenbezogen ist: Auf der einen Seite wird der Mörder von Alexandros durch eine Entscheidung des Berufungsgerichts von Lamia freigelassen, dasselbe Berufungsgericht, das auf der anderen Seite den seit dem 23. Mai. hungerstreikenden Giannis Michailidis, seiner Freiheit beraubt. Der Marsch zog durch die Straßen von Exarchia und endete genau an dem Punkt, an dem er begonnen hatte, nämlich am Alexandros-Denkmal.

Nach dem Ende des Marsches zogen es die Menschen vor, sich mit den Repressionskräften anzulegen, die einige Ecken weiter, aber auch an vielen anderen Orten in der Umgebung postiert waren.

Video einer brenneden DELTA Staffel, nach einem Hinterhalt.

Video einer angegriffenen Position des Belagerungsrings.

In Exarchia kam es danach zu einer weiteren extremen Form der Unterdrückung durch die Angriffsbataillone der griechischen Polizei. Nach den Angriffen der Bereitschaftspolizei und der DELTA-Kräfte umstellten die Repressionskräfte Exarchia, überschwemmten das Viertel erneut mit Chemikalien und stürmten die Geschäfte in der Gegend, in denen die Kundschaft etwas getrunken hatte. Insbesondere in der Bar "5 Straßen" wurden trotz der starken Proteste und Missbilligungen alle Personen von MAT und OPKE zur GADA gebracht, während nicht einmal die Angestellten des Ladens von der "Säuberungsaktion" verschont wurden. Vor der GADA wurde sofort eine spontane Solidaritätskundgebung einberufen, bei der sich eine große Zahl solidarischer Menschen einfand. Die festgenommenen Personen am frühen Morgen wieder freigelassen, zwei Menschen vor dem Gewahrsam wurden von Bullen verletzt. Auch mindestens eine verhaftete Person ist verletzt.

Zur gleichen Zeit, in der die Justiz reuelose Mörder und Vergewaltiger freilässt (Korkoneas, Hortarias, Filippidis, Leventis), zur gleichen Zeit, in der sie ihre eigenen Kinder von großartigen Skandalen entlastet (Novartis), beschließt sie, die Menschen des Kampfes und diejenigen, die es wagen, aufzustehen und sich gegen ihre Methoden zu stellen, anzugreifen und zu terrorisieren. Sie foltert den hungerstreikenden Genossen Giannis Michailidis und schert sich nicht um die Gefahren jedes Tages, der verstreicht, ohne dass seine berechtigte Forderung nach Freilassung erfüllt wird. Angesichts dieser autoritären Behandlung erklären wir, dass wir keinen einzigen Schritt zurückgehen werden.

In der selben Nacht wurde ein Brandsatz gegen das Haus eines ND-Abgeordneten gezündet. Danach wurde erstmals die Nachrichtensperre in den Regime Zeitungen durchbrochen, die über die Hintergründe der anhaltenden Angriffe berichteten.