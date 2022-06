Farbangriff auf Münchner Rückversicherung während G7

Von einer direkten Beteiligung trennt die Münchner Re also genau ein Vertrag. Auch die Klausel sich nicht an Konzernen zu beteiligen, die mehr als 30% ihrer Profite aus Kohle ziehen, verliert massiv an Wert, wenn man bedenkt, dass selbst RWE nicht in diese Kategorie fällt. Die Tatsache, dass die Klauseln nur für Industrieländer gilt, fasst die Strategie treffend zusammen: Während man sich in und mit Deutschland und Europa als grünes Unternehmen präsentiert, macht man weiter Profite mit unmenschlicher Bergwerksarbeit, umweltschädlichen Megaprojekten und die Verbrennung von Kohle.

Um diese globale Strategie des deutschen Kapitals politisch abzusichern, treffen sich mit den G7 die Staats- und Regierungschefs der selbsternannten wichtigsten Industrienationen auf Schloss Elmau. Dieser exklusive Club führender imperialistischer Mächte versucht sich der Welt gegenüber als vernünftige und zur Zeit klimafreundliche Weltregierung darstellen, während ihnen jedes Mittel Recht ist, ihr nationales Kapital im internationalen Wettbewerb einen Vorteil zu verschaffen. Weder die arbeitenden Menschen in ihren eigenen Staaten und noch viel weniger, diejenigen in Staaten, die von ihrem Kapital ausbeuten. Obwohl die Bullen auch München für das Wochenende zu einer Festung gemacht haben, wollten wir es uns nicht nehmen lassen, das deutsche Kapital hinter den G7 mitten in München anzugreifen.

Fight G7 in jedem Land!