Gymnasium in Nagold hofiert AfD Politiker

Einigermaßen fassungslos mussten wir aus dem Schwarzwälder Bote erfahren, dass das Otto-Hahn-Gymnasium in Nagold seinen ehemaligen Schüler, den AfD Landtagsabgeordneten Miguel Klauß eingeladen hat.

Im Schwarzwälder Bote vom 31.05.22 heißt es völlig unkritisch: „Auf Einladung des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) Nagold besuchte der Landtagsabgeordnete für den Kreis Calw, Miguel Klauß (AfD), die Schule. Dort besprach er mit dem Schulleiter Ulrich Hamann die Klimaaktionstage des OHG".

Ausgerechnet Miguel Klauß der auf seiner Facebook-Seite immer wieder gegen Klimaschutzmaßnahmen und Klimaaktivist*innen hetzt, für Atomkraft und den Diesel eintritt und dem ansonsten, wie im Artikel des Schwarzwälder Boten zu lesen ist, nur nationalistisches Standortgelaber zum Thema Umweltschutz einfällt, werden vom Schuleiter Ulrich Hamann „verschiedene Projekte der Schüler aus den Klimatagen“ vorgestellt. Was für ein Hohn!

Viel übler finden wir aber, dass gerade Miguel Klauß einer dieser AfD Politiker ist, die permanent rassistische Stimmungsmache betreiben. Gerade ihm scheint es eine Herzensangelegenheit zu sein, gegen Geflüchtete, den Islam und Menschen mit vermeintlichem Migrationshintergrund zu hetzen. Sein Hauptthema heißt in guter alter NPD/DVU/Republikaner und AfD Manier Abschiebung. Permanent postet er auf Facebook und Instagram Bilder mit rassistischen Statements. Klauß ist außerdem ein glühender Antifeminist. Er diffamiert queere Politik und macht queere Personen verächtlich.

Am schlimmsten an der Geschichte ist, dass es keinerlei Aufwand braucht um Miguel Klauß rechte Gesinnung zu erkennen, ein kurzer Blick auf seinen Facebook- oder Instagram Account reicht völlig aus. Und dennoch hat das Otto-Hahn-Gymnasium Klauß eingeladen. Aber was heißt hier dennoch?! Es muss angenommen werden, dass die Schulleitung ganz bewusst und mit voller Absicht diesem extrem rechten Politiker der AfD die Möglichkeit geboten hat Werbung in eigener Sache zu betreiben.

Wir beobachten diesen widerlichen Mann schon eine ganze Weile. Klauß ist bereits seit 2013 Mitglied der AfD, zwischenzeitlich war er Vize-Ortsverbandschef in Herrenberg. Die Stuttgarter Zeitung schrieb 2016 in einem Portrait über ihn: "Der Jettinger hat viel Verständnis für den umstrittenen Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke und wenig für den ausgetretenen liberalen Flügel um Bernd Lucke.“ Genau so würden auch wir Miguel Klauß einschätzen. Als einen politischen Freund des Faschisten Björn Höcke.

Im Wahlkampfjahr 2021 waren wir in Nagold und haben den Wahlkampf von Klauß gestört. Zwar musste die AfD wie fast überall auch im Landkreis Calw Verluste hinnehmen, erzielte aber dort ein im Landesvergleich überdurchschnittliches Ergebnisse. Dass rechte Parteien im Landkreis Calw starke Ergebnisse erzielen, hat dabei Kontinuität. Schon die Republikaner hatten hier eine ihrer Hochburgen und selbst die NPD erzielte hier zweitweise gute Ergebnisse. Bei der Landtagswahl 2021 lag die AfD in 22 von 25 Gemeinden des Landkreis Calw bei über 10%, in 8 Gemeinden über 15% und in Haiterbach waren es sogar 19%. Landesweit holte die AfD 9,7% der Stimmen.

Dass es also im Landkreis Calw einen Schulleiter wie Ulrich Hamann vom OHG Nagold gibt, welcher sich von der Presse Stolz mit einem AfD Abgeordneten ablichten lässt, verwundert kaum. Und auch nicht, dass der Schwarzwälder Bote eine Zeitung ist, die über Miguel Klauß und seiner Partei immer wohlgesonnen berichtet.

Gerade, weil es sich beim Landkreis Calw um einen besonders braunen Flecken auf der Landkarte handelt, muss hier der Widerstand und Widerspruch um so lauter sein. Wir rufen alle progressiven Menschen der Region auf, der menschenfeindlichen AfD das ruhige Hinterland zu nehmen. Organisiert Kundgebungen und Demonstrationen vor den Treffpunkten der Partei wie z. B. in Haiterbach vor dem Gasthaus Sonne. Lasst den Hetzern wie Miguel Klauß keinen Raum zur Entfaltung. Besonders nicht an Schulen!

